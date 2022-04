Újabb sikerével az elődöntőbe jutott a JKSE, ahol az NKA Pécs gárdája lesz az ellenfelük.

– Nem szeretem, ha papírformáról beszélünk egy párharc előtt, mert a sportban már sokszor volt, hogy a gyengébbnek vélt együttes megtréfálta az esélyesebbet – mondta a párharc végén Földi Sándor, a JKSE edzője. – Örülök, hogy megléptük ezt a szintet, s nem is szeretnénk itt megállni.

Le a kalappal az ellenfelünk, a veszprémiek előtt, mert igencsak megnehezítették a dolgunkat.

– Nekünk pedig tovább kell javulnunk, mert a következő körben még nehezebb dolgunk lesz. Elismerésem a veszprémieknek és a mi csapatunknak is, s köszönöm a szurkolók támogatását, ami nagyon sokat jelent a fiúknak és nekem is. Számítunk a támogatásukra, a segítségükre a legjobb négy között is.

Jászberényi KSE–Veszprém KK 107–92 (23–22, 24–26, 39–21, 21–23)

Jászberény, Belvárosi Játékcsarnok 400 néző. Vezette: Makrai, Hervay, Drenyovszkil

Jászberény: Várbíró, Kucsora 18/9, Velkey 21/6, Homoki 10, Djukics 13/3. Csere: Lewis 9, Meleg 11/3, Nagy S. 10/6, Rosic, Fekete D., Kovács V., Olasz 15. Edző: Földi Sándor.

Veszprém: Szabó P. 20/6, Birkás 6/6, Dancsecs 15/15, Horváth Á., 20/15, Glogovac 23/6. Csere: Füzi 5/3, Végh 3, Szeifert. Edző: Zseljko Lukajics.