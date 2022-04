Jászberényi KSE–NKA Pécs 89–86(26–23, 17–18, 24–20, 22–25)Jászberény, 600 néző. Vezette: Goda, Szilágyi L., Németh P.

JÁSZBERÉNY: Várbíró 2, KU­CSORA 18/6, Velkey 12/6, Dju­kics 10/3, OLASZ 10. Csere: ROSIC 16/6, NAGY S. 13/6, Meleg 4, Homoki 2, Lewis 2. Edző: Földi Sándor.



PÉCS: LADOS 15/3, Meszlényi 7/3, Benke K. 8/6, Rátvay 2, DJORDJEVICS 11/3. Csere: SCHERER 16/6, KOCSIS Z. 14, Biró L. 7/3, Váits 3/3, Kollár 3, Herger. Edző: Ivica Mavrenski.

– Infarktusközeli állapotba kerültem a találkozó végén – nyilatkozta a lefújás után Földi Sándor, a Jászberény edzője.

– Amit 38 perc alatt felépítettünk, amikor vezettünk tíz ponttal, azt az utolsó két percben majdnem összedöntöttük. Eladtuk a labdát többször is, és a pécsiek ezekből bravúrkosarakat dobtak. Ezzel együtt a lényeg, hogy megnyertük az első találkozót, s nálunk maradt a pályaelőny. Az első mérkőzésen mindig a hazai csapaton nagyobb a teher, míg a másodikon ez átkerül a másik együttesre, mert ha azt is elveszíti, már a kiesés szélére sodródik. Vasárnap győzni megyünk Pécsre, a hibáinkat azonban ki kell javítanunk, akkor lesz erre esélyünk. Köszönjük a szurkolók támogatását, ami ma is sokat jelentett számunkra.



A Pécs edzője, Ivica Mav­renszki pedig azt mondta: – Tudtuk, hogy nagyon erős kerete van a Jászberénynek, s ezt bizonyították is a mérkőzéseken. Jól dobtak a hazaiak, és jelentős előnyre tettek szert, de a végén nem sok hiányzott, hogy legalább hosszabbításra mentsük a találkozót. Vasárnap hazai pályán szeretnénk visszavágni, s ha a hibáinkat kijavítjuk, akkor erre lesz is lehetőségünk.

A második mérkőzést vasárnap 17.30-tól játsszák Pécsett.

Az elődöntő másik meccsén: Bp. Honvéd–Vasas Akadémia 77–70.