A Szpari felett aratott 1–0-s győzelmével életben tartotta reményeit a MÁV, hogy a következő szezonban is a másodosztályban szerepeljen. Igaz, a bennmaradást jelentő 17. hely még így is öt pontra található, de ismét egy közvetlen rivális következik, vagyis reális esély mutatkozik az újabb sikerre.

Az Előre sem érezheti biztonságban magát, hiszen csupán négy pont az előnye a 18. helyezett Csákvárral szemben, ráadásul igen hektikus a csapat. Ezt jól szemlélteti a múlt hetük, amikor egy 6–0-s zakó után (Vasas) nyertek 4–1-re (Siófok), majd ismét kikaptak, ezúttal 4–1-re (Kecskemét). Nem is csoda, hogy a legtöbb gólt kapták a mezőnyben, tehát hátul sebezhetőek. Viszont elöl is veszélyesek, ré­szint azért, mert soraikban tudhatják a 20 találattal a góllövőlistát vezető Lukács Ray­mon­dot, aki múlt szerdán egy négyest hintett a Siófoknak.

Sajnos a MÁV-nál ismét szűkös a keret, miután hárman is kisárgultak – Hleba Tamás, Irmes Dávid és Szabó Alex –, ám Tisza Kálmán visszatérhet. Nem vagyunk sokan, viszont a győzelem jót tett a csapat hangulatának, így pozitívan várjuk a meccset – mondta hírportálunknakRo­ma­nek János vezetőedző. – Jó lenne, ha vendégként is tudnánk azt a teljesítményt nyújtani, mint otthon, főleg egy ilyen ki-ki mérkőzésen. Azt látom, bennünk van a tűz, végre volt már szerencsénk, s hátha ezúttal idegenben is kijön számunkra a lépés.

A viharsarokban is a lét a tét, ahol igazán csak a három pont érne sokat – azonban az nagyon sokat.

A bajnokság állása: