Rendkívül peches mérkőzést játszott vasárnap a MÁV, hiszen a 92. percben – egy erősen véleményes szabadrúgásból kapott góllal – bukta el a győzelmet a PMFC ellen, így végződött a találkozó 1–1-gyel. Nagyon nincs idő rágódni a dolgon, hiszen szerdán újabb meccset játszik a csapat, amelynek bravúrra lesz szüksége, hiszen mindhárom pontot el kellene hozni Győrből.



Azt mondtam, ha ezen a három meccsen hét pontot szerzünk, akkor van esélyünk a bennmaradásra: nos, egy már megvan – utalt Ro­ma­nek János vezetőedző arra, hogy egy hét alatt három mérkőzést játszik a csapat, melyből egyet már letudott.

– Dühítő, hogy a végén úszott el a győzelem, de az bizakodásra ad okot, hogy jól játszottunk, és végre sok helyzetet is kidolgoztunk. Ha így játszunk az ETO ellen is, akkor nyerhetünk, de nagyon figyelnünk kell a pontrúgásaikra, továbbra is szervezetten kell védekeznünk mindamellett, hogy a gólszerzés sem maradhat el.

Szerencsére a zöld-fehérek sincsenek nagy formában, a 2022-ben lejátszott tíz mérkőzésükön ugyanúgy hat pontot szereztek, mint a Tisza-partiak: egyszer nyertek és háromszor játszottak döntetlent a hat vereség mellett. Legutóbb a KTE vendégeként kaptak ki 3–2-re, pedig a 49. percben még vezettek. Szeretnénk kijavítani a Kecskeméten elkövetett hibákat. Maximális koncentrációra lesz szükségünk, hogy ne kapjunk ismét elkerülhető gólokat. Kevés időnk van a két mérkőzés között, de felkészültünk a Szolnokból. Biztosan lesznek helyzeteink, ha ezeket jó százalékban ki tudjuk használni, akkor véleményem szerint nem lehet gondunk – nyilatkozta klubja honlapjának a győri csapat trénere, Klausz László.



Ami a MÁV szempontjából pozitívum, hogy vasárnap tényleg jól játszott, s ha ezt a teljesítményt tudja hozni, akkor nagy esélye mutatkozik a győzelemre. Hátrány azonban, hogy Tóth László megsérült, így nem léphet pályára szerdán. Akadnak azonban visszatérők is, betegsége után újra játszhat Lakatos Csaba és Irmes Dávid, Földi Marcell pedig az eltiltását letöltve kaphat ismét szerepet.

Lényeg a lényeg: még mindig ki lehet harcolni a bennmaradást, amihez viszont kellenek a győzelmek.

Párosítások:



Szerda: Győr–Szolnoki MÁV, III. Kerület–Vasas, Dorog–Diósgyőr, Szentlőrinc–Budaörs, 16.00, Budafok–Pécs, Békéscsaba–Siófok, Szeged–Csákvár, Tiszakécske–Ajka, Haladás–Soroksár, 18.00, Nyíregyháza–Kecskemét (tv: M4 Sport), 18.15

