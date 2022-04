Nem indult rossz iramban a mérkőzés az ETO Parkban, és kisebb lehetőségek is adódtak a csapatok előtt az első negyedórában, aminek leginkább az volt az oka, hogy mindkét együttes védelmének bal oldala meglehetősen sebezhető volt. Összességében a hazaiak voltak veszélyesebbek, többször is sikerült megzavarni a MÁV-ot hátul, melyben nagyban közrejátszottak Kiss Máté remek szöglet- és szabadrúgásai, de sem Priskin Tamás, sem Óvári Zsolt nem tudta kihasználni helyzetét.



Az első fél óra végén aztán kijött a szolnoki gárda a szorításból, és pont, amikor már nem volt benne a meccsben a győri gól, akkor szerzett vezetést az ETO: figyelmetlen volt a vendégvédelem, és Vernes Richárd lövését még ugyan védte Hegedűs Lajos, de a kipattanót Óvári belőtte az üres kapuba (1–0). A gól után sem sikerült rendezni a sorokat, így a hazaiak két helyzetig is eljutottak az első félidő végén, de szerencsére nem nőtt tovább a különbség.



Sajnos a játék képe alapján megérdemelten vezettek a szünetben a zöld-fehérek, a MÁV keveset nyújtott az első 45 percben. Érezte ezt Romanek János vezetőedző is, mert hármas cserét hajtott végre a második félidő kezdése előtt. Azonban a folytatásban is ETO-helyzetek következtek, s a 47. percben Hegedűs földöntúli bravúrt bemutatva óvta meg csapatát a góltól, nem sokkal később pedig ismét fontos védést mutatott be. Túlélte ezt az időszakot a kék-fehér együttes, ezt követően pedig kiegyenlített játék folyt a pályán, s a labda immár többet volt a vendégeknél, ám ezzel nem tudtak mit kezdeni. Közben pedig figyelni kellett a hazai kontrákra, ami nem mindig sikerült: meg is indultak a győriek, a gyors támadásból pedig szabadrúgáshoz jutottak 18 méterről, melyet Kiss Máté betekert a jobb felső sarokba (2–0).



Bár még 20 perc hátra volt a mérkőzésből, nagyon messze került a pontszerzéstől a MÁV. Főleg úgy, hogy kettő perccel az előző gól után jöttek az újabb egyéni hibák hátul, amelyeket ezúttal Bacsa Patrik használt ki, akinek csak az üres kapuba kellett lőnie a labdát (3–0). Innen pedig már végképp nem volt visszaút, el is vesztette hitét a Tisza-parti csapat az utolsó negyedórára, és az ETO játékosai is már csak a meccs végét várták. Kurdics Levente azért még próbálkozott lövésekkel, és az egyik után a labda kipattant Fadgyas Tamásról, Irmes Dávid pedig kihasználta a ziccert (3–1). Figyelmetlenné váltak a hazaiak a hajrára, így Kurdics beadása után Lakatos István majdnem tovább faragott a hátrányon. Azonban a vendégek sem álltak a helyzet magaslatán a saját kapujuk előtt, így a kisalföldi gárda még egyszer be tudott találni Farkas Balázs révén (4–1).



Gyenge napot fogott ki a szolnoki együttes – főleg a védelem –, így pedig nem lehetett elkerülni a vereséget. Megérdemelten nyert az ETO, ezáltal még fontosabb lesz a vasárnapi mérkőzés, amikor 17 órától a Nyíregyházát fogadja a MÁV, melynek mindenképpen javítania kell a következő fordulóban.

ETO FC GYŐR–SZOLNOKI MÁV FC 4–1 (1–0)

Győr, ETO Park, 400 néző. Vezette: Rúsz Márton (Király Zsolt, Balla Levente)

ETO: Fadgyas – Kovács K., Bagi, Csonka, Kiss M. (Kla­usz M., 81.), Forgács – Toma, Tu­boly (Vitális, a szünetben) – Vernes (Bacsa, 57.), Priskin (Farkas B., 64), Óvári (Berki, a szünetben). Vezetőedző: Klausz László

SZOLNOK: Hegedűs L. – Szek­szárdi, Kovács O., Szabó A., Tóth B. (Gohér, a szünetben) – Hleba (Földi M., 58.), Ti­sza K. – Kurdics, Sipos Z. (An­tal G., 79.), Csörgő (Irmes, a szünetben) – Busa (Lakatos I., a szünetben). Vezetőedző: Romanek János

Gólszerzők: Óvári (38.), Kiss M. (72.), Bacsa (74.), Farkas B. (91.), ill. Irmes (86.)

Mesterszemmel

Klausz László: – Ha őszinte akarok lenni, ennél is nagyobb különbségű győzelmet kellett volna aratnunk. Természetesen nem azért mondom, mert elégedetlen vagyok, hanem mert voltak olyan játékszituációk, amiket jobban meg kellett volna oldanunk. Annak viszont örülök, hogy a fiatalok jó teljesítményt nyújtottak. Biztos vagyok benne, hogy a későbbiekre ez lendületet fog adni nekünk.

Romanek János: – Ez a mérkőzés volt az egész tavasz folyamán az, ahol nem volt esélyünk. Ma olyan volt, mintha osztálykirándulásra jöttünk volna Győrbe. Ha a kapusunk nem véd ilyen jól, akár két számjegyű is lehetett volna a különbség. Kicsit talán túlzó az eredmény, de mindenképp megérdemelten győztek a hazaiak. A játék semmilyen elemében nem tudtunk az ellenfél fölé kerekedni.