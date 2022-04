Mintegy három percig örültek a piros-feketék a múlt heti sikerüknek, közben a Sopron szórta a pontokat és 2–11-es állást mutatott az eredményjelző. Szerencsére az Olaj is elkezdett kosárlabdázni, Brandon Young parádés találataival ellenfelük nyomába eredtek. A védekezésüket is összeszedték, és így negyed végén Pallai Tamás óriási zsákolásával előszőr vezettek a hazaiak. A második negyed 24–21-es hazai vezetésről indult. A folytatás egyértelmű hazai fölényt hozott, a piros-feketék ellenőrzésük alatt tartották a meccset, és úgy tűnt, hogy meglépnek ellenfelüktől, de Quincy Fordék rendre látótávolságon belül maradtak.



A fordulást követően sem adták fel a vendégek, többször is feljöttek három pont távolságra, de mindig volt egy olyan szolnoki játékos, aki legjobbkor szórt be egy-egy trojkát. Még úgyis, hogy játékvezetők össze.vissza fújtak, persze tüntetett ellenük a közönség. A záró felvonásan folytatódott az üldőző verseny, 65–63-ra jött fel az SKC, de Bojan Szubotics két triplával visszaállította a régi rendet. Az Olajbányász, ha nem is könnyen, de behúzta az összecsapást a szívósan játszó Sopronnal szemben.



SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–SOPRON KC 91–80

(24–21, 25–20, 22–22, 20–17)

Tiszaligeti Sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: Győrffy, Nagy V., Nyilas.

SZOLNOK: Pongó Máté 6/3, BADZIM 20/9, Kovács P., SZUBOTICS 13/6, Taiwo 4. Csere: YOUNG 19/3, Pallai 2, Cakarun 10, CUMMINGS 17/9, Rudner. Edző: Gasper Potocnik

SOPRON: Mack 12/3, MYERS 16/3, Sitku M. 6, Q. FORD 20/6, MONTGOMERY 13. Csere: Fazekas Cs., Boriszov 9/3, Takács N.. Halász 4, Edző: Kosztasz Flevarakisz

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–11. 8. p.: 16–19. 14. p.: 35–26. 18. p.: 45–37. 25. p.: 58–55. 28. p: 65–61. 34. p.: 78–71. 38. p.: 84–78.

Így látták a szekemberek a meccset

Gasper Potocnik: – Nem ereszthettünk le a kupagyőzelem után, igyekeztünk koncentráltan játszani. Voltak rövidzárlataink, de kézben tartottuk a mérkőzést. Annak örülök, hogy ezúttal is mindenki hozzátette a magáét a sikerhez.

Kosztasz Flevarakisz: – Jól kezdtünk a kupagyőztes otthonában, aztán kijött a két kispad közötti különbség. Voltak jó periódusaink és bizonyítottuk, hogy nem véletlenül jutottunk a legjobb öt csapat közé.

A felsőház másik szerdai meccsén: Körmend–Alba Fehérvár 90–80