Mint azt Purucki Ferenc, a szolnokiak vezetőedzője is elmondta, a 6000 méteres távot nem igazán kedvelik a versenyzők.

A távolság is embert próbáló, de az idő­járás sem segítette a sporto­lókat a hangulat fokozásában, ugyanis négy-öt fokos hőmérséklet mellett a szél és az eső is nehezítette a fiatalok munkáját – hangsúlyozta a szakember. – Ennek ellenére szép számmal érkeztek a csapatok, és szurkolókból is akadt bőven. A verseny célja egyértelmű volt, felmérni az erőviszonyokat, képet kapni a válogatottságra pályázók állóképességéről. A Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola evezősei derekasan helytálltak a kemény megméretésen, és a jó eredményekkel sem maradtak adó­sak.



Majd folytatta értékelését Pu­rucki Ferenc: – A nagyobb tét elsősorban az ifjúsági és serdülőkorosztály számára volt, akik egypárevezős és kétevezős hajókban mérték össze erejüket. A tanulókorosztály fiataljai pedig négypárevezős egységekben szerepeltek, eredményük beleszámít az éves pontversenybe. Az egységek egyperces különbséggel rajtoltak, ami azért is nehezebb, mint a hagyományos, hategységes indulás, mert így a versenyzők nem tudják, hol tartanak a többiek, nincs viszonyítási alapjuk.



A szolnokiak eredményei

2. helyezettek: Drávucz Máté, Kovács Eszter–Romsics Lili, Pádár Luca. 3. helyezettek: Pomázi Bálint–Domokos Mátyás (Danubius HSE), Mészáros Levente–Kalmár Áron, Pálmai Ágoston, Volter Réka Rebeka–Kiss Csende Ajna. 4. helyezett: Balog Zsombor. 5. helyezett: Juhász Bianka–Takó Lilla. 7. helyezettek: Drávucz Dániel, Horváth Barbara. 9. helyezett: Hanga Zsófi. 10. helyezett: Nagy Máté–Varga Milán László–Hanga Sebestyén–Rékasi Milán László, kormányos: Orbán Benedek. 11. helyezett: Nagy Attila Levente. 22. helyezett: Baki Kitti.

Edzők: Purucki Ferenc, Rácz Milán.