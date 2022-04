Az alsóházi tabellát vezető Veszprémet fogadta a Jászberény, s a hazaiak az első két játszmát meg is nyerték, az elsőt könnyebben, a másodikat nehezebben. A harmadik szettben nem tudták lezárni a mérkőzést, a következő játékrészben pedig nagyon simán kiegyenlítettek a vendégek. A döntő játszmában magához ragadták a kezdeményezést a jászságiak, akik aztán az előnyt nem engedték ki a kezükben, így nyertek, s két pontot szereztek.

Egymás után harmadszor győztek a berényi hölgyek, így jelenleg hét ponttal az alsóház harmadik helyén állnak, öt ponttal megelőzve a sereghajtó Eötvös DSE-t.



Jászberény VT–VESC 3:2 (16, 22, –23, –18, 13)

Belvárosi Játékcsarnok, 100 néző. Vezette: Szél M., Adler

Jászberény: Sléder 9, Imre E. 9, Bleicher 14, Sándor R. 32, Juhász V. 5, Kovács D. 3. Csere: Lagzi-Kovács, Deme B. (liberók), Faragó F. 1, Csiki A., Hajdu L. 9, Farkas V. Vezetőedző: Deme Gábor

Az eredmény alakulása.

1. játszma: 8:1, 11:6, 17:12.

2. játszma: 11:8, 16:16, 19:21.

3. játszma: 3:8, 10:10, 21:20.

4. játszma: 6:8, 14:15, 15:24.

5. játszma: 8:3, 9:7, 13:11.

Deme Gábor: – A Veszprém nagyon jó csapat, két kiváló amerikai légióssal. A mi együttesünk most állt össze, Sándor Renáta fantasztikusan játszott, de a fiatalabbaknak is felnőttek hozzá. Sok jó teljesítményt láttam. Minden erőnkre szükségünk volt ahhoz, hogy ezt a meccset megnyerjük. A döntő szett egyébként sokszor lutri, de most abban különösen szerencsénk volt, hogy Reni a kellő pillanatban előreforgott, és abban szinte biztosak lehettünk, hogy befejezi majd a meccset. Így is történt.