Az alapszakaszban második jászberényi csapat óriási csatában verte veszprémi vetélytársát, és ezzel vezet a párharcban. A folytatás szombaton este hat órától Veszprémben.



– A rájátszásban csak a győzelem számít, de voltak számomra aggasztó dolgok is s mérkőzésen – értékelt Földi Sándor, a JKSE edzője.

– Kétszer is 10 pontnál nagyobb volt az előnyünk, de engedtük felzárkózni ellenfelünket. A folytatásban nem engedhetjük meg magunknak, hogy ekkora hullámzások legyenek a játékunkban. Egyébként ilyen mérkőzésre számítottam, mert a Veszprém jó csapat. Nekünk előny volt, hogy nagyobb rotációval játszhattunk, s remélem ez a folytatásban is érződik majd a mérkőzéseken és az eredményen is. Az biztos, hogy idegenben ez kevés lesz, jobban kell játszanunk szombaton. A szurkolóknak köszönöm a biztatást, amely ezúttal is sokat jelentett a csapatnak és nekem is.



Jászberényi KSE–Veszprém KK 88–81 (22–26, 27–11, 15–24, 24–20)

Jászberény, Belvárosi Játékcsarnok, 400 néző. Vezette: Sörlei, Sallai, Gergely Cs.



Jászberény: Várbíró, KUCSORA 12, Velkey 13/6, DJUKICS 16/6, OLASZ 10. Csere: Lewis 5/3, MELEG 16/3, Nagy S. 7/6, Rosic 9/3. Edző: Földi Sándor



Veszprém: DANCSECS 21/6, SZABÓ P. 20/6, Birkás 5/3, Horváth Á., 14/6, GLOGOVAC 14, Csere: Füzi 5/3, Szeifert 2. Edző: Zseljko Lukajics