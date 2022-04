A napokban mindkét klub szurkolótábora megemlékezést tartott. A Körmend ugyanis 35 esztendeje, első vidéki klubként nyert bajnoki címet. Az Olajbányász hívei pedig a 31 évvel ezelőtti első aranyérmükre emlékeztek. Azóta a körmendiek további kettő, míg a szolnokiak hét bajnoki címet szereztek. A mostani évadban mindkét gárda tovább gyarapíthatja aranyérmei számát. Egyelőre azonban a középszakasznál tartanak a felek. A Rába-partiak a bajnokság ezen szakaszában előbb a vendég Alba Fehérvárt 90–80-ra, majd idegenben a Sopront 90–89-re verték. Az Olaj viszont még csak egy meccset tudott le a középszakaszban, egy hete 91–80-ra győzték le a Sopront.



A csapatok mindkét alapszakaszbeli összecsapását az Olaj nyerte, a Tiszali­get­ben 83–71-re, míg a vasi városban 93–82-re. Sőt nemrégiben a debreceni Magyar Kupa negyeddöntőjében is a szolnokiak nyertek 96–72-re.



Mindezekért revansot akar venni a körmendi alakulat, erről is beszélt a BB1.hu-nak An­to­nisz Konsztantini­desz edző: Úgy érzem, hogy mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban teljesít a csapat. Támadásban és védekezésben is magabiztosabbak vagyunk, kevesebb hibával játszunk, ez pedig örömmel tölt el. Tisztában vagyunk azzal, hogy jelenleg a Szolnok a mezőny legjobbja – ezt a kupagyőzelmük is bizonyítja –, de hiszem, hogy rendelkezünk azzal az akarattal, minőséggel, illetve tudással, hogy egy jó mérkőzést tudjunk ellenük játszani. Biztosan más hangulatú és ritmusú összecsapás lesz, mint az alapszakasz során, mi pedig izgatottan várjuk. Cél a tabella második helye, ehhez pedig az első lépés egy Szolnok elleni győzelem.

Egy biztos, a következő egy hétben három nehéz meccs vár az Olajra, hiszen a Körmend után szombaton Fehérváron lesz jelenésük, majd egy hét múlva a Falcót fogadják. Rudner Gábor, a csapat bedobója azt mondta lapunknak, hogy nem három, hanem még hét kőkemény összecsapás vár rájuk a középszakaszban.

A múlt szerdai meccset követően kaptunk egy kis pihenőt, készülünk az elkövetkező hét mérkőzésre, persze előbb azonban a Körmendre koncentrálunk. A kupasiker után nagy lendülettel és sok energiával játszunk, amit folytatni akarunk Körmenden. Győzelmünkkel megerősítenénk második pozíciónkat – mondta.



További párosítások

Szerda, 18.00 Felsőház: Falco KC–Sopron.

Középház: Kaposvár–Oroszlány, Kecskemét–DEAC.

Alsóház: Nyíregyháza–Atom­erőmű, PVSK–ZTE KK.