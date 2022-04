A szeles idő nem könnyítette meg a játékosok dolgát, így egy darabig nem is alakultak ki helyzetek a mérkőzésen. Egy lecsúszott Tisza Kálmán-beadásnál azért segített a szél, ám a szolnoki gól mégsem ennek köszönhetően született. Földi Marcell indításával Busa Bence tört be a tizenhatoson belülre, majd megcsinált egy cselt, ami nem jött be, de visszapattant hozzá a labda, melyet utána 10 méterről bevágott a léc alá (0–1). Sajnos nem sokáig örülhetett a MÁV, három perccel később jött az egyenlítés: Máris Dominik csapott be három védőt, majd higgadtan a kapuba lőtt Hegedűs Lajos mellett (1–1). A félidő maradék részében nem sok minden történt, egy-egy szabadrúgással próbálkoztak a felek, de kaput nem találtak, így döntetlennel zárult az első 45 perc.

A szünet után, ha nem is nekirontott ellenfelének a szolnoki csapat, de támadólag lépett fel, és Sipos Zoltán 17 méterről el is találta a kapufát. Ekkor még nem járt szerencsével, de tíz perccel később már a hazai kapuban kötött ki a lövése: Tóth Bence kísérleténél még mentettek a védők, de a középpályás elé került a labda, aki berúgta a bal felső sarokba (1–2). A vezetés után akár le is zárhatta volna a meccset a vendégegyüttes, de Busa passza nem ért oda Siposnak, akinek később egy távoli lövését a kapus. Sajnos a második MÁV-gólt szerző játékos negyedórával a vége előtt megsérült, így le kellett cserélni, de a Tisza-partiak nélküle is kihúzták a hajrát, így rendkívül fontos győzelmet arattak.

Sikerének köszönhetően fellépett a 19. helyre a MÁV, s már csak négy pont a hátránya a már bennmaradást jelentő 17. helyen állóval szemben – amely jelenleg a Csákvár.