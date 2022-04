Nem elég, hogy a bajnokságban öt meccs óta gólképtelen a sereghajtó Tisza-parti csapat, a vá­logatottszünetben lejátszott edzőmeccsén 5–0-ra kikapott a Kecskemét otthonában. Nem túl biztatóak tehát az előjelek, főleg úgy, hogy Rokszin Ádám és Tömösvári Bálint mellett Kónya Márk és Papp Szilárd is sérült, Földi Marcell pedig eltiltott.

Nagy szükségünk van a győzelemre

– mondta Ro­ma­nek János, a MÁV vezetőedzője.

– Bízunk benne, hogy most már Fortuna is mellénk áll, mert a szerencse eddig elkerült minket. Persze tudjuk, hogy ezért tenni is kell, de bele is fogunk adni mindent, hogy megszerezzük a három pontot. Reméljük, a szurkolók biztatására is számíthatunk. Egyébként a PMFC sem rúgott gólt az elmúlt három mérkőzésén, vagyis nem brillíroznak, ám a stabilitás mindenképp jellemző rájuk. Ráadásul kapkodniuk sem kell, hiszen a nyolcadik helyen állva teher nélkül játszhatnak. Kérdés, ebből a ki-ki csatából melyik fél jön ki jobban. Ősszel ez a piros-feketéknek sikerült – 1–0-ra nyertek –, de hátha ismét hazai győzelem születik.