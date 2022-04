Infarktus közeli állapotba kerültem a találkozó végén

– mondta a lefújás után Földi Sándor, a Jászberény edzője.

– Amit 38 perc alatt felépítettünk, és vezettünk 10 ponttal, azt az utolsó két percben majdnem összedöntöttük. Eladtuk a labdát többször is és a pécsiek ebből bravúrkosarakar dobtak. Ezzel együtt a lényeg, hogy megnyertük az első találkozót, s nálunk maradt a pályaelőny. A hibáinkat ki kell javítani, mert nagyon jó csapat az ellenfelünk, s szeretnénk döntőbe jutni. Az első mérkőzésen mindig a hazai csapaton nagyobb a teher, míg a másodikon ez átkerül a másik együttesre, mert, ha azt is elveszíti, már a kiesés szélére sodródik. Nagyon jó csapat a Pécs, de vasárnap győzni megyünk hozzájuk. A hibáinkat javítani kell, mert akkor lesz erre esélyünk. Köszönöm a szurkolók támogatását, ami ma is sokat jelentett számunkra.

A második mérkőzést vasárnap 17.30-tól játsszák Pécsett.

A másik elődöntő első meccsén: Bp. Honvéd–Vasas Akadémia 77–70