JÁSZBERÉNY II.–JÁSZAPÁTI 5–1 (4–1)

Jászberény, 150 néző. Vezette: Peredi Tibor.

Jászberény: TÜDŐS – NAGY N., LAKATOS (RAFAEL), URAM (HUDRA), BORICS, IZSOLD, PETRÓ (HÁZI), DONKÓ (PALOTAI), NAGY-VARGA, BENEDEK, KISPÁL (BORI). Edző: Besenyi Gábor.

Jászapáti: VINCZE – Urbán M., Illés G., Menyhárt, Korsós (Birkás), CSERNA, Illés L., Tari, Balog (Varga), Urbán K. (Andrási), Lendvai. Edző: Tajti József.

Remek időben, jól felfogásban játszó hazai csapat teljesen megérdemelt győzelmet aratott ilyen arányban is.

Gólszerzők: Benedek (3.), Borics 2 (16., 41.), Kispál (38.), Lakatos (60.), ill. Illés L. (45.).

Besenyi Gábor: – Két hónap után végre felépültek a sérült játékosaink, és ez most már az eredményen is meglátszódik. Visszatértünk a helyes útra, és remélem, most már nem térünk le róla. Újra meccsben vagyunk. Gratulálok a csapatomnak a megfelelő hozzáállásért és a szép játékért!

Tajti József: – Az NB III-as játékosokat felvonultató hazai csapat megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.

Tudósított: Besenyi Gábor

FEGYVERNEK–JÁSZBOLDOGHÁZA 0–0

Fegyvernek, 150 néző. Vezette: Arany László.

Fegyvernek: FEKETE – Kóródi (Szabó P.), Bohács D. (Csőke I.), BUDAI, Szász, Szabó M., CSŐKE D., Kerepesi, Bálint, Domán (Knipfel), Rézsó (Réti). Edző: Náhóczki Sándor.

Jászboldogháza: ILONKA – GÖMÖRI, Gergi (Pomaházi), Polóka (Nagy), Racs, Jakab, Kisnémeth (Tasi), Káposztás Dávid, MOLNÁR, KÁPOSZTÁS DÁNIEL, Porpáczi (Jancsó). Megbízott edző: Tasi István.

A vendég csapat jobban kezdte a mérkőzést, az erőteljesen megfiatalított hazai gárda csak az első félidő hajrájára vette fel a ritmust. A második játékrész felétől egyértelmű fölényben volt a fegyverneki csapat, de a frissesség és a gól(ok) hiányoztak a játékukból, így igazságos döntetlennel zárult a nem túl magas színvonalú mérkőzés. Ismételt köszönet a kilátogató szép számú közönségnek.

Náhóczki Sándor: – Pontatlanul, sok hibával játszottunk, így nem volt elég hatékony a támadójátékunk, reális a pontosztozkodás. Azért az mindenképp pozitívum, hogy nem kaptunk gólt, illetve ismét sok fiatal jutott játéklehetőséghez.

Tasi István: – Szép környezetben két egyforma képességű csapat játszott egymás ellen, igazságos döntetlen született.

Tudósított: Czakó Levente

JÁSZSZENTANDRÁS–TISZAFÖLDVÁR II. 4–4 (1–2)

Jászszentandrás, 50 néző. Vezette: Skultéti Csaba.

Jászszentandrás: Pádár – Tóth L. (Morvai), Bari B. (Tajti), Bari M., HEGYI, Kovács, Csoszor (DÁNYI), Suha F., Erdő (Kulcsár), KÓCZIÁN R., Suha A. (Kóczián L.). Megbízott edző: Kóczián László.

Tiszaföldvár: Huszár – Polgár, Makó, Kállai, SZIKORA, Huri, Máté Fazekas, TÓTH J., BUDAHÁZI, Feldrihán, Aszódi. Megbízott edző: Herkó Máté.

Gyors hazai vezetés után a vendég csapatnak sikerült három találattal elhúzni, de a második félidőben a Jászszentandrás két góllal gyorsan kiegyenlítette a mérkőzést, majd a találkozó vége felé egy-egy találat született mindkét fél részéről, így döntetlennel ért véget a mérkőzés. Összességében a hazai csapat sok helyzetet kihasználatlanul hagyott, ezért győzelmi esélyt szalasztott el.

Gólszerzők: Bari M. (9.), Kóczián R. 3 (70., 74., 88.), ill. Máté Fazekas (22.), Feldrihán (45.), Szikora 2 (66. – tizenegyesből, 80.).

Kóczián László: – Simán megvolt az esélyünk a tavaszi első győzelemre, de küzdelmes mérkőzés után egy pontot szereztünk, ennek ellenére emelt fővel tekintünk a következő mérkőzésekre, és remélem, sikerül a jövő héten elhozni a három pontot.

Herkó Máté: – A foghíjas létszám ellenére úgy érzem, kihoztuk a maximumot. Gratulálok a hazai csapatnak!

Tudósított: Tajti Gábor