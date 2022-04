Törökszentmiklósi Székács KE–Köröstarcsai KSK 36–24 (17–10)

Törökszentmiklós, 150 néző. Vezette: Sándor Gy., Szabó B.

Székács KE: Varga I. – Berkes 1, Csanádi 2, Szöllősi B., Holló 8, Nyikos, Zsigmond G. 4. Csere: Rizinger (kapus), Dócs 10, Szollár 3, Pásztor G., Nyeső 5, Sütő 3. Edző: Szloska Krisztián.



A hazaiak gyors találatokkal hamar magukhoz ragadták a kezdeményezést. Sőt az első félidő végére már hétgólos előnyre tettek szert Holló Alexék.

A második játékrészt ott folytatta, ahol az elsőt abbahagyta a miklósi gárda. A jól szervezett védekezés után Dócs Árpádék gyors lerohanásaival szemben nem volt ellenszerük a vendégeknek. Végül tizenkét gólos különbséggel magabiztosan felülmúlta ellenfelét a Miklós, és ezzel továbbra is vezeti a bajnokságot

– Elismerésem csapatunknak, amely támadásban és védekezésben is kiválóan működött, a jó erőkből álló Köröstarcsa ellen –- nyilatkozta Szloska Krisztián a lefújást követően.



Mezőtúri AFC-Syngenta–QSM- Algyő 46–35 (25–15)

Mezőtúr, 100 néző. Vezette: Nagy L., Szekeres L.

Mezőtúr: Lipták – Zalai 7, Sütő 8, Dénes Á. 2, Kovács T. 6, Soós B. 5, Zvolenszki 7. Csere: Czikó (kapus), Andrikó 3, Kocsor, Sárosi, Schnetter 3, Tesényi 3, Tusjak 2. Edző: Boda Péter.

– Bíztam benne, hogy már az elején el tudunk lépni és mindenki tud játszani a folytatásban – mondta Boda Péter, a második helyen álló mezőtúri gárda edzője. – Így is történt, hiszen az első félidő végén már megnyugtató tíz gólos előnyünk volt. A védekezésünk most nem volt olyan feszes, de egy ilyen sisakos meccsben ez is benne van. Elismerésem a fiataljainknak, akik jól szálltak be a mérkőzésbe.

További eredmények:

Kunszentmárton–Túrkeve 34–23, Szolnoki KCSE–Kiskunmajsa 28–34.

A bajnokság állása:

1. Székács KE 33 pont, 2. Mezőtúr 29, ...7. Kunszentmárton 18, 8. Szolnok 16, ...12. Túrkeve 2 pont.