Mindkettő javítana

Egyik csapatunk sem remekel ebben a szezonban, elég csak a tabellára nézni. A Jászberény őszével még nem volt gond, de a tavaszi idény eddig elég gyengén alakul, mivel a csapat még nyeretlen 2022-ben, így 11 meccsen csak három pontot szerzett. Éppen a jászságiak mögött áll a tabellán a Füred, amely bár néha jó eredményt ér el, ezt hosszú távon nem tudja fenntartani. Öröm az ürömben, hogy már mindkét együttes bennmaradása biztosra vehető, így hátrafelé annyira nem kell tekintgetni. Előrefelé pedig annyira nem lehet, bár a 12. hely még elérhető távolságban van, így azt meg lehet célozni, ehhez viszont győzni kellene.

A héten igyekeztünk túllépni a vasárnapi vereségen

– tért ki Dorcsák Zoltán az egy héttel ezelőtti találkozóra, amikor 4–0-ra kikaptak a Putnoktól.

– Átbeszéltük a meccset, szerdán pedig külön csapatépítő programot és közös kaját is szerveztünk. Bízom benne, hogy mindennek meglesz a jótékony hatása vasárnap. Az elmúlt mérkőzéseken hiányzó Szabó Viktor elkezdett mocorogni, talán a megyei rangadón már ő is pályára léphet. Tisztában vagyunk vele, hogy a Berény nincs jó passzban, még nem nyert tavasszal. Nem szeretnénk, ha éppen ellenünk szakadna meg sorozata. Berényben felteszik a kérdést, mikor szakadna meg a rossz széria, ha nem most, amikor hazai pályán a mögöttük álló megyei riválist fogadják.

– Olyan nem létezik, hogy egy csapat nyeretlenül játsszon végig egy egész idényt – felelte a JFC honlapjának a csapat technikai vezetője, Pikó Attila.

– Pláne, hogy aki látta a meccseinket, meg is erősítheti, ennyire nem vagyunk gyengék. Szóval gőzerővel készülünk a megyei rangadóra, mikor szakadjon meg rossz sorozatunk, ha nem most?