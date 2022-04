Három esztendő múltán tehát visszatér a középszakasz a férfibajnokságba. Az alapszakasz végén második helyezett Olajbányászra további nyolc összecsapás, mondhatnánk úgyis, hogy rangadóhegyek várnak rájuk, közülük az első a szerda esti, Sopronnal szembeni hazai meccs lesz. A vendégek 15 győzelemmel és 10 vereséggel az ötödik helyen végeztek az alapszakaszban, jelezzük, a harmadik Körmend és a negyedik Alba Fehérvár is hasonló mutatókkal zárt. Még annyit, hogy a felek mindkét alapszakaszbeli mérkőzését egyaránt a Sopron nyerte, előbb a Ti­sza­li­get­ben 76–73-ra, majd hazai pályán 83–78-ra.



A vendégek görög edzője, Kosz­tasz Flevarakisz előbb a friss kupagyőztes Olajbányász dicséretével kezdte mondandóját a klub honlapján: A Szolnok, amely amúgy is egy nagyon erős csapat, a kupadöntőre időzítette a szezon során a legjobb formáját. Minden mérkőzésen dominálva, magabiztosan nyerte meg a kupát, ráadásul úgy, hogy a kulcsemberei mellett a rotációban általában kevesebb szerephez jutó kiegészítő játékosok is sokat tettek hozzá a sikerhez. Egy ilyen remek formában lévő együtteshez látogatunk, és szeretnénk maximális koncentrációval, nagy energiával egy jó meccset játszani náluk, majd meglátjuk, mire lehet ez elég.

Az elmúlt hétvégén a kupagyőztes Olajbányász játékosa, Pongó Máté lett a torna legjobb irányítója. Szurkolóinkkal együtt megünnepeltük a sikert, ám hétfő óta már a középszakaszra, pontosabban a Sopron elleni találkozóra készülünk – mondta Máté.

– Nagy meccs várható, hiszen a Sopron jó szerkezetű, lendületesen játszó csapat, mindezt bizonyították ellenünk is, hiszen két egylabdás meccsen győztek le bennünket. Előny lehet számukra, hogy ők tíz napja készülhetnek ránk, mi pedig az elmúlt hétvégén három meccset játszottunk. Jó passzban vagyunk, nyerni akarunk saját szurkolóink előtt, akik fantasztikusan buzdítottak minket Debrecenben.

A 28 éves irányító beszélt a folytatásról is: – Azt gondolom, hogy a Falcót nem tudjuk már befogni, mert nagy a szakadék közöttünk, de szerencsére mi is jobban állunk, mint üldözőink. Természetesen nem szabad lazítanunk, tovább kell gyűjtenünk a győzelmeket.

(26–16, 26–19, 28–19, 20–18)Debrecen, Főnix Aréna, 1500 néző. Vezette: Benczur, Földházi, Praksch SZOLNOK: PONGÓ MÁTÉ 10/6, Kovács P. 8/6, BADZIM 23/18, SZUBOTICS 16/6, TaiwoCsere: CAKARUN 7, Pallai 9/9, Young 8/3, CUMMINGS 17/6, Rudner 2, GilszkiEdző: Gasper Potocnik SZEGED: PERSONS 17/9, Balogh Sz., COOK 18/3, Bognár 12/3, Alston 5Csere: Polányi 2, Kerpel-Fronius B. 2, Szatmári, R. Davis, Filipovics 5, Keller I. 9, Mayer 2Edző: Simándi ÁrpádAz eredmény alakulása.1. perc: 6–0. 2. p.: 10–3. 5. p.: 15–5. 9. p.: 24–13. 14. p.: 37–16. 15. p.: 39–24. 20. p.: 49–35. 21. p.: 52–40. 25. p.: 68–42. 28. p.: 74–46. 34. p.: 91–58. 38. p.: 95–68.Kipontozódott: Taiwo (29. percben)

A felsőház állása

1.Falco KC2330.9422.Olajbányász1880.8483.Körmend15110.7884.Alba Fehérvár15110.7885.Sopron15110.788A mai program: Körmend–Alba Fehérvár, 18.00. Szabadnapos: Falco KC.

A szolnokiak programja

Április 6. (szerda), 18.00: Olajbányász–Sopron KC

Április 13. (szerda), 18.00: Körmend–Olajbányász

Április 16. (szombat), 17.00: Alba Fehérvár–Olajbányász

Április 20. (szerda), 18.00: Olajbányász–Falco KC

Április 27. (szerda), 18.00: Sopron–Olajbányász

Május 4. (szerda), 18.00: Olajbányász–Körmend

Május 7. (szombat), 18.00: Olajbányász–Alba Fehérvár

Május 11. (szerda), 18.00: Falco KC–Olajbányász