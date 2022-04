Gyűlnek a viharfelhők Szolnok felett, hiszen egyre fogynak a mérkőzések, a csapat pedig még mindig utolsó. A biztató Pécs elleni játék után Győrben kiábrándítóan futballozott a MÁV, s főleg a védelem állt igen gyenge lábakon, ezt mutatja a 4–1-es vereség is.



Az eredményjelző nem hazudik. Ezúttal egyáltalán nem volt esélyünk a pontszerzésre, a játék semmilyen elemében nem álltunk helyt, mintha csak egy osztálykiránduláson járt volna a csapat – nyilatkozta a találkozó után Romanek János vezetőedző.



Ennek ellenére nem szabad feladni, hiszen a bennmaradást jelentő 17. hely még mindig csupán hatpontnyi távolságra található. Ez azt jelenti, hogy egy győzelemmel versenyben lehet maradni, sajnos azonban tovább szűkült az eddig sem túl bő keret.



Tóth Bence megsérült, Tisza Kálmán pedig kisárgult, így hét játékosunk nem léphet pályára vasárnap – ezt már lapunknak mondta a szolnoki csapat trénere, aki Csörgő Raulra, Papp Szilárdra, Rokszin Ádámra, Tóth Lászlóra és Tömösvári Bálintra nem számíthat még.

– Remélem, azt a csapatot látom majd a pályán, amelyik a Pécs ellen is játszott, ha meglesz az a küzdés és hajtás, akkor ismét lehet esélyünk a győzelemre.



Az ellenfél, a Nyíregyháza egyébként elég hektikusan szerepel, több esetben pontokat hullajtott már a hátsó régióban tanyázó együttesek ellen. Ráadásul három meccse nyeretlenek, s a Tisza-parti szurkolók által jól ismert Novák Csanádnak sem megy úgy a játék, mint tavaly Szolnokon. Ezekben lehet bízni, valamint abban, hogy holnap a szebbik arcát mutatja a kék-fehér gárda, amely tagjainak nem szabad feladni, mert még mindig ott a sansz az NB II.-es tagság megőrzésére, csak meg kell ragadni.



Derbi Tiszafüreden

A MÁV-nál is reménytelenebb helyzetben van a Törökszentmiklós, amely az NB III. Keleti csoportjában sereghajtó. A 16 pontos hátrány igencsak behozhatatlannak tűnik, persze egy huszáros hajrával még csoda is történhet, de inkább már a szép búcsúra kell készülni. Ennek egyik állomása Tiszafüred lehet, amelynek bennmaradása viszont már egyre biztosabbnak tűnik. Ősszel majdnem legyőzte a TFC a kék-sárgákat, a vendégek a hajrában egyenlítettek egy öngóllal.



– Természetesen nem becsüljük le hétvégi ellenfelünket – kezdte klubja honlapjának Dorcsák Zoltán, a TVSE edzője. – Már csak azért sem tehetjük meg, mert ősszel megleptek minket. A miklósi együttes sokat fejlődött az elmúlt hónapokban, s annak ellenére, hogy még mindig sereghajtó, masszív csapattá fejlődött. Nagyon oda kell figyelnünk, fegyelmezetten kell játszanunk, ha be akarjuk gyűjteni a három pontot.

Meglepő lenne, ha nem hazai siker születne, mert a fürediek tényleg kezdenek kilábalni a gödörből, de azért lefutott meccsről nem beszélhetünk.



Nem a JFC az esélyes

Messze a csúcsformától a Jászberény, hiszen tavasszal továbbra is nyeretlen, a nyolc meccsen szerzett három pont, illetve három rúgott gól nem mutat jól. A negyedik helyezett Hajdúszoboszló otthonában így aligha számít majd esélyesnek a jászsági csapat, de mivel a hazai gárda is csak ikszelt az elmúlt három összecsapásán, talán egy pontot el lehet csípni. A JFC-t nem veszélyezteti a kiesés, így igazából már a következő szezonra kell elkezdni építkezni. A fogaskerekek erősen csikorognak, viszont miután eredménykényszerről nem beszélhetünk, a felszabadult játék akár magával hozhatja a meglepetést is. Ősszel így történt, akkor a még veretlen Hajdúszoboszlót 2–1-re legyőzték a kék-fehérek, akik hasonló bravúrban reménykednek.