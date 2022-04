KUNSZENTMÁRTON–RÁKÓCZIFALVA

0–3 (0–1)

Kunszentmárton, 40 néző. Vezette: Bán János.

Kunszentmárton: GÖMÖRI – Lengyel, Kiri, SZABADOS, RÁCZ (KÉZSMÁRKI), Határ, Szabó (Panyik Z.), Légrádi (Kiss), Molnár (Panyik N.), VINCZE, Sütő. Megbízott edző: Légrádi Attila.

Rákóczifalva: KISS – SZAKALI, Kecskés, Gáspár (Ürögdi), MAJOR, Trecskó (Szécsi), Telkes-Tóth, VARGA, FŰZI, GYŐR, Susa. Edző: Ruskó Zsolt.

Hétközben megbízott edzőként fellépő Légrádi Attila vezetésével a csapat hősiesen küzdött, a körülményekhez képest jó talajú pályán. Nagy küzdelem alakult ki a két csapat között, a hazaiak sok helyzetet hagytak ki az első játékrészben, a vendégek egy pontrúgásból a 44. percben vezetést szereztek. A második játékrészben a Rákóczifalva kontrákból már a hazai csapat elfáradó játékosai mellett tovább növelte előnyeit, és ilyen arányban is megérdemelten szerezte meg a győzelmet.Gólszerzők: Fűzi (44.), Major 2 (70., 84.).

Légrádi Attila: – A fegyelmezett játékunk ellenére is sok lehetőség adódott az első félidőben, de sajnos a jól küzdő vendég csapat ellen így sem tudtunk előnyt szerezni.

Ruskó Zsolt: – Az első félidőben a negyvenedik percben gyakorlatilag több lehetősége volt a Kunszentmártonnak, de a praktikus játék lehetőség után meggyőző győzelmet arattunk.

Tudósított: Dobos Péter

MARTFŰ–TISZAPÜSPÖKI

3–0 (1–0)

Martfű, 100 néző. Vezette: Gönczi Pál.

Martfű: SZABÓ G. – SZABÓ T. (POLÁK), NAGY, Szőke (Lengyel), Draskóczi (Kóródi), Sindel, Bencsik, VADAS, Hevesi-Tóth, Zsombik (Kávási), CSÉBI. Edző: Papp Erik.

Tiszapüspöki: PÓCS – Kada, FERGE (Nagy A.), Kutus (Lukács D.), MEDGYESSY, Pintér, Szedlák, Lukács R., LÓLÉ, Karikó (Polyák), FARKAS. Edző: Lukács Kálmán.

Az első félidőben a hazaiak eldönthették volna a mérkőzést, de ez nem történt meg. A második játékrészben egy harcosabb vendég csapat jött ki az öltözőből, de a martfűi győzelem teljes mértékben megérdemelt.Gólszerzők: Szabó T. (4.), Lengyel (71.), Zsombik (74.).

Papp Erik: – Amíg nem rúgjuk be a helyzeteket, addig minden mérkőzés izgalmas marad a kilencvenedik percig.

Lukács Kálmán: – Egy jó iramú mérkőzésen nem érdemeltünk vereséget. Egy–nullánál egy jogos tizenegyest nem adtak meg nekünk, és két pontrúgásból elkerülhető gólokat kaptunk. További sok sikert a hazaiaknak!

Tudósított: Papp Erik

SZAJOL–JÁNOSHIDA

3–3 (2–1)

Szolnok, 50 néző. Vezette: Fekete Tibor.

Szajol: Rékasi – Dalmadi, CSERNUS, CSAJBÓK, Kacskó, Benedek, Donkó, Felföldi (Kispál), Benedek, Dobos, BEZZEG. Megbízott edző: Fülöp Ádám.

Jánoshida: KIS – PETŐ, KOBELA (ESZES), HOMOJOVSZKI, KÓNYA, FEKETE (FÜLEKI), TÚRÓCZI, ANTAL, ZOMBORI, FARKAS, KANALAS. Edző: Arany László.A hazai csapat kétszer is megérdemelten vezetett a mérkőzésen, mégis örülhetett az egy pontnak.Gólszerzők: Dobos (7.), Donkó 2 (18., 69. – tizenegyesből), ill. Kanalas (42.), Fekete (51.), Antal (82.).

Kiállítva: Homojovszki (68.).

Fülöp Ádám: – Az ellenfél kiállítása minket sokkal jobban összezavart.

Arany László: – Csapatom minden tagja dicséretet érdemel, végre olyan mentalitással léptek pályára, amit már régen elvártam tőlük.

Tudósított: Hamar Tünde

TÓSZEG–JVSE-ROSENBERGER

3–0 (0–0)

Tószeg, 100 néző. Vezette: Szabó József.

Tószeg: Nagyistván – Veréb (Ocskó), PONGRÁCZ, Gazdag, Aranyos (DANKOVICS), KÁLLAI, Lucza, BOLDIZSÁR, HÉJA (Strempel), Urbán-Szabó, SZABÓ A. Edző: Kiss Balázs.

Jászárokszállás: Farkas – Seres, Nagy B., Rédei (Polyák), FORGÓ, Kocsis (Kaszab Á.), Bordás (Kaszab L.), Hájos, CZUCZOR (Major), Petrányi, Szabó T. Edző: Papp Tamás.

Nagy iramú mérkőzésen a végére kidomborodott a hazai csapat nagyobb játékereje, így megérdemelten nyertek ilyen arányban is az emberhátrányban remekül küzdő ellenféllel szemben.Gólszerzők: Héja 2 (58., 86.), Pongrácz (87.).

Kiállítva: Petrányi (33.).

Kiss Balázs: – Az első félidőben sokat kapkodtunk, nem voltunk elég türelmesek. Hiába kerültünk emberelőnybe, nem tudtuk kihasználni. A szünetben rendeztük sorainkat, a játékunk feljavult, és megérdemelt győzelmet arattunk.

Papp Tamás: – A játékosaink mindent megtettek, de a korai kiállítás megpecsételte sorsunkat, így megérdemelt hazai győzelem született.

Tudósított: Kiss Ádám

JÁSZFÉNYSZARU–KUNHEGYES

2–0 (1–0)

Jászfényszaru, 100 néző. Vezette: Szénási Gábor.

Jászfényszaru: Kovács T. – Vaszicsku (Lakatos Z.), SZABÓ M., SZAKALI, Bóta, KAKAS (Kollár), DRÁVUCZ, Dancs, BARTALIS, Prága (Futó), Lakatos M. Edző: Kemecsi László.

Kunhegyes: Kormány – Szőke, Kovács G. (Trencsényi P.), Kis (Trencsényi D.), Mester, Szabó D., Balajti, Fábián, Sztojka, Soós, Rózsa (Tyukodi). Edző: Faragó Attila.

A vendégek térfélen pattogott szinte állandóan a labda mindkét félidőben. A hazaiak több gólhelyzetet alakítottak ki, a vendégek pedig most veszélytelenek voltak. A csúszós talaj rányomta a mérkőzésre a bélyegét.Gólszerzők: Vaszicsku (6.), Bartalis (51. – tizenegyesből).

Kemecsi László: – Ezer sebből véreztünk, de a csapat erősségét mutatja, hogy így is tudtunk nyerni, félgőzzel is, kitűnő játékvezetés mellett.

Faragó Attila: – Két tartalékos csapat találkozóján egy gólt adtunk mi, egyet a játékvezető, de a játék képe alapján biztos hazai siker született.

Tudósított: Kemecsi László

TISZAFÖLDVÁR–KARCAG

3–1 (2–0)

Tiszaföldvár, 200 néző. Vezette: Kóródi Ferenc.

Tiszaföldvár: GERHÁT – Gyomai, Pácsa (Szőke), Bódai, Kovács T. (Danku), Huszka, Pataki, Sipos, KRISKA (Palatinusz), KIS, BALLA.

Edző: Virágh Ferenc.

Karcag: Csúri – Simonka, Nagy E. (Ballók V.), Ballók B. (Kovács R.), Ladányi (Nagy N.), Tóth, Szentmiklósi, Domokos, Maruscsák, Nagy Z., Bencze (Varga).

Edző: Simon Antal.

A forduló rangadójához méltón kezdődött és zajlott a találkozó. Nagy iram, erős és fizikális mezőnyjáték jellemezte az első perctől. A mérkőzés első harminc percében két gólos előnyt szereztek a hazaiak, a védelmük nagyon jól hatástalanította a vendégek támadásait. A második félidőben nem csökkent az iram, és kiélezett mérkőzés folyt a pályán a lefújás utolsó pillanatáig. Gólszerzők: Kriska 2 (20., 23.), Kovács T. (91.), ill. Simonka (75.).

Virágh Ferenc: – Gratulálok a játékosoknak, igazi csapatként teljesítettek! Beszéltük, hogy a mai mérkőzést az tudja megnyerni, aki motiváltabban tud játszani, valamint nagy jelentősége van a pontrúgásoknak ezen a nehéz talajon. Úgy gondolom, a mérkőzés egészében felül múltuk ellenfelünket és megérdemelten nyertünk.

Simon Antal: – Adtunk egy félidő előnyt az ellenfélnek, a második játékrészben pedig egy szabályos gólt vettek el tőlünk a játékvezetők. A döntetlen igazságosabb lett volna.

Tudósított: Pápai Mihály