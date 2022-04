JÁSZAPÁTI–KENDERES

3–2 (1–2)

Jászapáti, 70 néző. Vezette: Szilágyi Sándor.

Jászapáti: VINCZE – TÓTH, SZABARI, MENYHÁRT, VOLYÁK, BIRKÁS (KORSÓS), CSERNA, ILLÉS, TARI, BALOG (BAKSA), URBÁN. Edző: Tajti József.

Kenderes: Havellant – Kovács, Baktai, Sipos, Farkas, Suszter (Lisznyai), Fekete (Karsai), Dáné, Rapi, Puporka, Penti. Edző: Újfalvi Erik.

Gyászszünettel kezdődött a mérkőzés a közelmúltban elhunyt volt jászapáti labdarúgó, Rusvai Sándor emlékére. A találkozó első félidejében a vendég csapat dominált, és megérdemelten vezetett, a szünet után azonban a hazaiak hősies játékkal megnyerték a mérkőzést.

Gólszerzők: Menyhárt 2 (37., 70.), Fekete (62. – öngól), ill. Puporka 2 (30., 44.).

Tajti József: – Érdekes játékvezetői felfogás mellett, egy sportszerű csapat ellen a szív, az akarat diadala volt a mai győzelem, amit a csapat a hetvenedik születésnapját ünneplő főrendezőnk, Bordás Lászlónak ajánl.

Újfalvi Erik: – Büszkék vagyunk a sorozatunkra, eljött ennek is az ideje, emelt fővel jöttünk le a pályáról. Gratulálok a hazaiaknak!

Tudósított: Budai István



ABÁDSZALÓK–TISZAJENŐ

1–0 (0–0)

Abádszalók, 70 néző. Vezette: Barna Péter.

Abádszalók: VARGA V. – KÁLMÁN, PÓCSI, FARKAS (HORVÁTH), OLÁH, CSUKODI, JUHÁSZ (GYÜLVÉSZI), VARGA S., SZÓLÁDI, NAGY L. (NAGY B.), NAGY J. (CSONKA). Edző: Lajos Tibor.

Tiszajenő: Mészáros – TERJÉKI, Korsós, Serfőző, Nyuli (Polgár), Túri (Tóth), Puskás, Kozák, Szabó, Kis, Márton. Megbízott edző: Terjéki Tamás.

Küzdelmes, sportszerű mérkőzésen a második félidő jobb iramú volt, mint az első, itt is, ott is adódtak lehetőségek, de a gólhelyzetek alapján megérdemelték a hazaiak a győzelmet, amit végül egy szerencsés góllal és egy rosszul eltalált lövéssel szereztek meg.

Gólszerző: Nagy B. (85.).

Lajos Tibor: – A második félidő alapján talán megérdemeltük a három pontot. Megszenvedtünk érte.

Terjéki Tamás: – Játszottunk egy ikszes mérkőzést, ahol a szokásos meccs végi szerencsés góllal nyertek a hazaiak. Hozzáteszem, hogy egy jogos tizenegyes ismét elmaradt null–nullnál, de megyünk tovább. Gratulálunk Abádszalóknak!

Tudósított: Lajos Tibor



TISZAGYENDA–JÁSZKISÉR

4–1 (1–1)

Kunhegyes, 50 néző. Vezette: Kiss János.

Tiszagyenda: Tóth E. – HEVESI TÓTH (Katona), BOROS B., RÉZSÓ, Boros D. (Molnár), Márton, Szabó M., Cseh B. (Cseh T.), TASI, Nagy R. (Pékó), RÓZSA (Mága). Edző: Boros Tibor.

Jászkisér: TÓTH L. – SZÁSZ, ANDREI, Nagy Á., Nagy A., Szabó D. Farkas K., Tálas, Lukácsi, Farkas J., Kozma. Edző: Csillik Ferenc.

Viharos szélben a második félidőben megérdemelt hazai győzelem született.

Gólszerzők: Hevesi Tóth (4.), Rózsa 2 (57. – tizenegyesből, 83.), Boros B. (85. – tizenegyesből), ill. Nagy A. (19. – tizenegyesből).

Boros Tibor: – A játék képe alapján a vártnál nehezebben tartottuk itthon a három pontot.

Csillik Ferenc: – Gratulálok minden játékosunknak, akik „kocsonyafőzés helyett” képviselték Jászkisért ezen a mérkőzésen. Nagyot küzdöttünk, de a hazai csapat helyzetei alapján megérdemelten nyert.

Tudósított: Tasi Krisztina



JÁSZBERÉNY II.–FEGYVERNEK

2–1 (1–0)

Jászberény, 50 néző. Vezette: Túró Kálmán.

Jászberény: Tüdős – Tallósi (Nagy N.), Uram, Kispál (Bori), NAGY SZ. (Palotai), Donkó, Petró, Borbás, Benedek, Varga, Szanku. Edző: Besenyi Gábor.

Fegyvernek: Fekete – Szabó P. (Knipfel), RÉZSÓ, Kóródi, Bohács (Réti), BUDAI (Szász Krisztián), CSŐKE (Náhóczki), SZÁSZ KÁROLY, SZABÓ M., Kerepesi, BÁLINT. Edző: Náhóczki Sándor.

Ismét borús és esős időben kellett pályára lépniük a csapatoknak. Nagyon tompán játszottak a hazai fiatalok ezen a mérkőzésen, de ma rossz játékkal is három pontot szereztek.

Gólszerzők: Tallósi (18.), Szanku (70.), ill. Szabó M. (59.).

Besenyi Gábor: – Többet vártam a csapatomtól játékban ezen a mérkőzésen, de ma ennyi is elég volt a győzelemhez. További sok sikert kívánok a Fegyverneknek, akik egy nagyon szimpatikus csapat benyomását keltették, és rászolgáltak volna az egy pontra.

Náhóczki Sándor: – A jó erőkből álló, az első keretből is megerősített hazai csapat ellen, szervezetten és jól futballoztak a fiúk. A mutatott játék és a helyzetek alapján rászolgáltunk volna az egyik pontra.

Tudósított: Besenyi Gábor



TÚRKEVE–JÁSZSZENTANDRÁS

6–3 (3–3)

Túrkeve, 100 néző. Vezette: Túró Kálmán.

Túrkeve: Gulyás (Tóth A.) – MAGOS, ANDRUSEK, Szemes D., Lengyel (Pabar), Nagy P., Lövei (Kovács), Csáki (Kállai), Nagy S. (Balogh), MOLDVÁN, Lisznyai. Edző: Jandó Ferenc.

Jászszentandrás: Pádár – Tóth L. (Csóka), Suha F., Kulcsár (Bari B.), KÓCZIÁN L., BARI M., Suha A. (Morvai), Csoszor, KÓCZIÁN R., Banka (Tomik), Rapi (Bartus). Edző: Morvai Zoltán.

A hazaiak gyorsan három–nullás előnyre tettek szert, amivel úgy gondolták, hogy vége a találkozónak, de a lelkes vendégek visszajöttek a mérkőzésbe, és a félidő előtt kiegyenlítettek. A második játékrészben ismét a hazaiak vették át az irányítást, és megérdemelt győzelmet arattak a lelkes jászszentandrásiak ellen.

Gólszerzők: Lengyel (2.), Szemes D. 2 (6., 75.), Nagy S. (17.), Lisznyai (51. – tizenegyesből), Kállai (69.), ill. Szemes D. (23. – öngól), Bari M. (41.), Kóczián L. (44.).

Jandó Ferenc: – Gratulálunk Lisznyai Sándor napokban született Anna nevű kislányához!

Morvai Zoltán: – Ezen a hétvégén bebizonyosodott, hogy erő nélkül ezt a játékot nem lehet játszani. Amíg erővel bírtuk, az eredmény is döntetlen volt, majd utána a hazaiak erőfölénye kidomborodott.

Tudósított: Fekete Tamás



Így állnak most a mesterlövészek

21 GÓLOS: Menyhárt Dániel (Jászapáti)

17 GÓLOS: Baga Márk (Tiszaszentimre), Gyarmati Alex (Tiszaszentimre), Puporka Attila (Kenderes)

16 GÓLOS: Nagy Ferenc (Kunmadaras), Nyuli Levente (Lurkó Focimánia)

15 GÓLOS: Boros Benedek (Tiszagyenda)

14 GÓLOS: Varga László (Jászberény II.)

13 GÓLOS: Izsold Dániel (Jászberény II.), Juhász Attila (Abádszalók), Rézsó Gábor (Tiszagyenda)

11 GÓLOS: Katona Tibor (Kunmadaras), Kurunczi Gábor (Jászberény II.)

10 GÓLOS: Farkas Nándor (Kenderes), Hegedűs Ferenc (Tiszaföldvár II.), Nagy András (Jászkisér), Volyák Péter (Jászapáti)

9 GÓLOS: Lakatos Dávid (Jászberény II.), Pap Tibor (Tiszaszentimre), Pékó Iván Tibor (Kunmadaras), Zsoldos Attila (Cserkeszőlő)

8 GÓLOS: Benke Márk (Cserkeszőlő), Cseh Tamás (Tiszagyenda), Kovács Máté (Kenderes), Majzik Máté (Cserkeszőlő), Rózsa Sándor (Tiszagyenda), Varga András (Cserkeszőlő), Varga Bence (Tiszaszentimre)

7 GÓLOS: Baktai Balázs (Kenderes), Határ Csaba (Cserkeszőlő), Hevesi Tóth Dávid (Tiszagyenda), Jónás Jonatán (Lurkó Focimánia), Káposztás Dávid (Jászboldogháza), Kóczián Richárd (Jászszentandrás), Kovács Dávid (Jászszentandrás), Kozák Nikolász (Tiszajenő), Muhari Zoltán (Jászberény II.), Nagy Ádám (Abádszalók), Pabar Mihály (Túrkeve), Penti Alex (Kenderes), Suszter Ferenc (Kenderes), Viczián Ferenc (Cserkeszőlő)

6 GÓLOS: Dányi Tibor (Abádszalók), Gergi Róbert (Jászboldogháza), Gömöri Bálint (Jászboldogháza), Nagy Péter (Túrkeve), Serfőző Attila (Tiszajenő), Tóth Zoltán (Jászkisér)

5 GÓLOS: Aszódi Zoltán (Tiszaföldvár II.), Bali Imre (Lurkó Focimánia), Borics Levente (Jászberény II.), Farkas Márton (Cserkeszőlő), ifj. Héder Zsolt (Tiszagyenda), Jágri Ákos (Tiszajenő), Jánosik Sándor (Lurkó Focimánia), Juhász Attila (Lurkó Focimánia), Kiss Balázs (Lurkó Focimánia), Moldván Krisztián (Túrkeve), Nagy Sándor (Túrkeve), Pádár Nándor (Kenderes), Stalmájer Miklós (Fegyvernek)

4 GÓLOS: Benedek Zétény (Jászberény II.), Benke Patrik (Cserkeszőlő), Csík Henrik (Fegyvernek), Fábián Dániel (Lurkó Focimánia), Farkas Dániel (Abádszalók), Horváth Szilárd (Abádszalók), Huri Ferenc (Jászkisér), Laskai Károly (Túrkeve), Lisznyai Sándor (Túrkeve), Nagy Ádám (Jászkisér), Racs Tamás (Jászboldogháza), Rézsó Kálmán (Fegyvernek), Szabó Krisztián (Tiszajenő), Szabó Máté (Fegyvernek), Szanku Kristóf (Jászberény II.), Tóth Roland (Kunmadaras), Uram Dénes (Jászberény II.).