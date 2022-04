A feleknek ez lesz a negyedik meccsük az aktuális évadban. Az alapszakaszban mindkétszer a Sopron győzött, előbb a Tiszaligetben 76–73-ra, majd saját csarnokában 83–78-ra, a középszakasz első meccsén viszont a hazai pályán játszó Olaj 91–80-ra diadalmaskodott. Jöhet a folytatás, ami ugyebár ma este lesz a No­vo­matic Arénában.

A kék-­fehérek meglehetősen hullámzóan szerepelnek, gyengén kezdték a szezont, a vereségek után elküldték Dzu­nics Braniszlav edzőt, a régi-új mester a görög Kosz­tasz Fle­varakisz lett, akivel a legutóbbi évadot a nyolcadik helyen zárták. A görög mesterrel aztán tíz meccset is nyertek zsinórban, többek között kétszer is legyőzték az Olajt. Aztán elbuktak hat összecsapást, köztük Szolnokon sem jártak szerencsével. Legutóbb megverték az Alba Fehérvárt 83–75-re, és úgy tűnik, visszataláltak a helyes útra.



Kosztasz Flevarakisz úgy érzi, javuló formát mutat csapatuk, ami annak is köszönhető, hogy a sérülésekből, betegségekből felépülő játékosai az edzések hatására fokozatosan nyerik vissza formájukat.



A szerdai összecsapásra rátérve azt mondta a soproni klub hivatalos honlapján: – A bajnokság ezen szakaszában már nincsenek nagy titkok, a csapatok jól ismerik egymás erősségeit, és így készülnek föl az aktuális riválisból. Kiváló együttes látogat hozzánk, amely a Magyar Kupa elnyerésével is bizonyította erejét és tudását. A felsőházban szereplő csapatokat úgy építették föl, hogy a bajnokság hajrájában ott legyenek a legjobbak minimum a négy között. Mindez az SKC-ra nem feltétlenül igaz, de ha már itt vagyunk a felsőházban, szeretnénk bizonyítani, hogy nem érdemtelenül jutottunk el ide.



Az elmúlt hétvégén nem volt forduló a felsőházban, mert az U20-as bajnokság nyolcas döntőjét rendezték Körmenden, ahol az ötödik helyen végzett az Olaj. Pallai Tamás, aki már három éve helyet követel magának a felnőttek között, a torna all star csapatába is bekerült. Nem felejtve, a Körmend elleni helyosztón 47 pontot szórt.



– Sajnos nem úgy sikerült a torna, ahogy szerettük volna, hiszen a selejtezőben a későbbi döntős Honvédtól és a harmadikként végző Falcó­tól is kikaptunk, így nem jutottunk el az éremcsatákig – mondta a hátvéd.

– A Falco ellen egylabdás meccset játszottunk, mi is hibáztunk, és véleményes volt a bíráskodás. Fizikálisan és fejben is elfáradtam, hiszen öt nap alatt hat mérkőzést játszottam, szerdán reggel pedig utazunk Sopronba. Ismerjük az SKC erejét, ráadásul lesznek hiányzóink is, nem várok könnyű mérkőzést. Ennek ellenére győzelmet remélek, hiszen mindenképpen meg akarjuk őrizni második helyünket.



További párosítások

szerda, 18.00

Felsőház: Alba Fehérvár–Körmend.

Középház: Oroszlány–DEAC, Szedeák–Kecskemét.

Alsóház: ZTE KK–PVSK, Atomerőmű SE–Nyíregyháza.