A megyei első osztály utolsó előtti, 29. fordulója is tartogat még izgalmakat a futballkedvelők számára. A játéknap legérdekesebb összecsapását Jászfényszarun játsszák, ahol a Tószeg vendégszerepel. A tét a negyedik hely megszerzése, ugyanakkor a vendégek lépéselőnyből várhatják a találkozót.



szombat, 17.00

Jászfényszaru (5.)–Tószeg (4.)

A pénteki találkozó főszereplői a hamarosan véget érő bajnokságban ugyan lemaradtak végül a dobogóról, de kijelenthetjük, hogy a két csapat játékstílusa, játékoskeret minősége üde színfoltja volt az idei kiírásnak. Talán a szerencse, a kiegyensúlyozottság hiányzott játékukból, mindenesetre így is szép szezont zárhatnak majd le.

A szombati mérkőzésük fókuszában bizonyára a negyedik pozíció áll majd: a hazaiak győzelmük esetén egy pontra zárkóznának fel a Tószeg mögé, és az utolsó fordulóra halasztanák a döntést. Fordított esetben viszont a vendégcsapat biztosíthatja be helyezését.

Az őszi találkozójuk 3–1-es tószegi győzelemmel ért véget. A rengeteg fiatal, tehetséges játékost foglalkoztató házigazda pont a bajnokság utolsó köreire fogyott el, a sérülések, betegségek őket is elérték végül.

Legutóbb a Szajol elleni sikerükkel egy rájuk nem jellemző hárommeccses vereségsorozatot zártak le, így jobb hangulatban készülhetnek. Kemecsi László edző dolgát hat alapember sérülése és három kérdéses pályára lépő nehezíti, feladva ezzel a leckét a mesternek.

A Tószeg immár a játékosból trénerré avanzsáló Kiss Balázs irányításával készül, aki legutóbb még a pályán volt a két együttes meccsén. A jó erőkből álló gárda fontos játékosainak folyamatos kiesése miatt igen hektikus tavaszt tudhat maga mögött. Legutóbb az Újszásszal ikszeltek. Holnap Aranyosi Patrik és Gazdag Gyula (öt sárga) nem tart a csapattal, Urbán-Szabó Viktor játéka kérdéses.

Mesterszemmel

Kemecsi László, a Jászfényszaru edzője: – Igazából tét nélkül játszunk, a dobogón kívüli helyezés nem igazán motivál minket. Ugyanakkor nyilván szeretnénk minél előbb végezni. A játékosok számára is ez a cél, saját magukért és a szurkolókért is győzni. Az őszi meccs nagyon feszült volt, most nyugodtabbra számítok. Erőnlétileg az elmúlt hetek sérülései és betegségei nem tűntek el nyom nélkül, így kíváncsian várom, hogyan fogjuk bírni a vélhetően párharcokkal teli mérkőzést.

Kiss Balázs, a Tószeg edzője: – Mindkét fél sok problémával küzd az elmúlt időszakban, ezért óvatosabb játékra számítok, mint volt az őszin. A hazaiaktól harcias, erőteljes játékot várok, hiszen akár egy pontra is megközelíthetnek minket. Természetesen nem kikapni megyünk, megteszünk mindent, hogy bebiztosítsuk a negyedik helyet.

További párosítások

Péntek: Újszász–Mezőtúr – lapzárta után. Szombat: Kunhegyes– Kisújszállás, Karcag–Szajol, NP-Hungária-KuTE–Martfű, 17.00. Vasárnap: Rákóczifalva–Jánoshida, Tiszaföldvár–Jászárokszállás, 17.00. Szabadnapos: Tiszapüspöki.

A megyei I. osztály állása