Mint tudjuk az egyik fél harmadikgyőzeleméig tartó párharc első meccsét a kecskeméti csapat 86–75-re nyerte a Tiszaligetben, és ezzel elvette az Olaj pályaelőnyét. Hasonlóan járt a Körmend és a Sopron is, az előbbi az Oroszlánytól, míg az utóbbi az Alba Fehérvártól kapott ki hazai pályán. Egyedül a Falco KC sikerült nyernie a pályaválasztok közül, méghozzá a Szedeákkal szemben.

Az edzők közül a legfrappánsabban Matthias Zollner, a Sopronban hosszabbítás után egy ponttal nyerő Alba Fehérvár német trénere nyilatkozott az elő meccset követően:

A rájátszás nem sprint, hanem maratoni, az első nyolc kilométert lefutottuk, de hátravan még harmincnégy, és a következő mérkőzés nehezebb lesz...

Természetesen más szakemberek, mint Forray Péter, a Szolnokon győztes KTE edzője is óvatosságra intett mindenkit a klub honlapján tett nyilatkozatában.

– A Szolnok borzasztóan erős, mély kerettel rendelkezik, biztosan kettőzött erővel készülnek a második összecsapásra, hiszen a Tiszaligetben elszenvedett vereség számukra különösen fájó pont lehet. A kupában is megmutatták, hogy mennyire jó csapatot alkotnak, és persze a bajnokságban is ott voltak az élen a Falco mögött. Egy ütközetet megnyertünk, folytatódik a csata, de a háborút az nyeri meg, aki három mérkőzésen is felülkerekedik a másikon. A földön kell maradnunk, és végeznünk kell a munkánkat ugyanolyan elszántsággal és intenzitással, ahogy eddig is. A frissesség, a higgadtság, a taktikai fegyelem ezúttal is kulcskérdés lesz, csak akkor van esélyünk a második győzelemre – hangsúlyozta a szakember.

Nyilván, az Olaj megpróbálja kiegyenlíteni a páros csata állását. Az alapszakaszban 81–74-re nyertek Kecskeméten, most is nagyon kéne a győzelem.

A bajai származású Pongó Máté játszott a KTE színeiben is, két év óta azonban a szolnokiakat erősíti. Máté számára kifejezetten rosszul indult az első meccs, hiszen sérülés miatt már az első percben le kellett cserélni.

Egy elzárás után kaptam egy ütést a jobb vállcsúcsomra, ami nagyon nem esett jól

– emlékezett vissza a játékos.

–Vizsgálatok megvoltak, kezeléseket is megkapom, szeretnék szombaton este pályára lépni, de egyenlőre bizonytalan a játékom. Én azt gondolom, hogy még semmi veszve, hiszen ez még csak az első mérkőzés volt. Idén háromszor is megvertük Kecskemétet, megvan most is az esély a negyedik győzelemre. Megakarjuk mutatni, hogy tudunk jobban is játszani, mint tettük az első találkozón.