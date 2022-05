Martfű (2.)–Karcag (1.), szombat, 17.00

A tavasz rangadója előtt érdemes megjegyezni, hogy a listavezető öt ponttal előzi az egy meccsel többet játszó marfűi együttest, a harmadik helyezett (azonos meccsszámmal rendelkező ) Tiszaföldvár pedig hét egységnyi távolságra van tőle.

Mindez azt jelenti, ha a vendégcsapat megnyeri a találkozót, matematikailag is biztossá válik az elsősége.

Az őszi 3–0-s karcagi siker pedig erre enged következtetni. A házigazda idén kilenc győzelmet, egy döntetlent és két vereséget számlál, legutóbb a Jászfényszarut győzte le biztosan 3–0-ra. A gárda a héten az Újpest U19-es csapatának 4–2-es legyőzésével hangolódott a rangadóra. Csébi Imre nem bevethető, de Kardos Norbert visszatérte jó hír a számukra. A Simon Antal által három hónapja edzett Karcag az idén folytatta remek szereplését, s kilenc siker mellett, egyszer ikszelt és csupán egyszer kapott ki. Az előző körben a sereghajtó Kunszentmárton verték 8–0-ra, mellyel 101 rúgott gólnál tartanak. A szakmai stáb Kelemen Lajossal nem számolhat.

Mesterszemmel:

Papp Erik, a Martfű edzője: – Sok nézőre, és egyben nehéz meccsre számítok. Ellenfelünk erősödött a télen, tele jó futballistával. A győzelmet tartjuk szem előtt hazai pályán, s igyekszünk a saját játékunkat játszani. Vízválasztó lesz a derbi, hiszen ha nyerünk versenyben maradunk a második helyért, hiszen a Karcag előbb-utóbb behúzza a bajnoki címet.

Simon Antal, a Karcag edzője: – Rangadó lesz, amiből egy jó mérkőzés kerekedhet ki, ami a hazaiaknak és nekünk is presztízsmeccs. A csapatunk is tudja, hogy attól nagyobb fricska nincsen, hogyha a rivális otthonában tudod matematikailag is bebiztosítani a bajnoki címet. Ez külön motiváció természetesen, mindent meg fogunk tenni ezért.