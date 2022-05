Mint tudjuk, és ha a tabellára tekintünk, látjuk, hogy több csapat helyezése is eldőlt már korábban. Nevezetesen a Falco első, az Olaj második, a Körmend harmadik, valamint a Kaposvár és a DEAC pozíciója már nem változhat. Az Alba–Sopron meccs győztese lesz a negyedik, a hatodik-nyolcadik helyek pedig a Szedeák–Oroszlány derbi után fognak eldőlni. Tehát a jövő szerdán kezdődő playoff párosításai is váratnak magukra, csak annyi bizonyos, a második Olaj vetélytársa a Kecskemét–Oroszlány–Szedeák hármasból fog kikerülni.

Azért annyira ne rohanjunk előre, hiszen szerdán este a Falco otthonában lesz jelenése az Olajbányásznak. Két tavalyi döntős gárda találkozik egymással az Arena Savariában.

– Az elmúlt pár meccsen a Szolnok sok játékost rotált a sérültjei miatt, ezért nem tudjuk pontosan, hogy mire számítsunk – nyilatkozta Milos Konakov, a Falco edzője a BB1.hu-nak.

– Megpróbáltunk jobban felkészülni, mint az elmúlt pár meccsre, több tervet is kidolgoztunk, mert szeretnénk még jobban fókuszáltak lenni, de nemcsak a Szolnok ellen, hanem már hangolódunk a rájátszásra is. Egy újabb hazai találkozót játszunk és a playoffot is otthon kezdjük, ezért szeretnénk jó energiákat mozgósítani és egy jó meccset játszani, hogy készen álljunk. Mindenki bevethető lesz.

Mint arról, Konakov edző is beszélt, hetek óta sérülések sújtják az Olajbányászt, Bojan Szubotics, Brandon Young, Taiwo Samuel, Gilszki Erik, Kovács Péter és Zsíros Péter az elmúlt meccseken nem léphetett pályára.

Minden bizonnyal ezen az összecsapáson sem játszhat mindegyikük.

Az Olaj edzője, Gasper Potocnik is amondó, hogy nincs tét nélküli mérkőzés. – Természetesen ha pályára lépsz, akkor meg akarsz nyerni minden egyes meccset, mi is ekképp cselekszünk minden alkalommal – jelezte a szlovén szakember.

– A másik oldalról viszont mindkét csapat már fél szemmel a rájátszásra tekint, és arra próbálja felkészíteni magát. Úgy gondolom, hogy egy kicsit arra fogjuk felhasználni a mérkőzést, hogy meglássuk, hogyan állunk a felkészülésben. El fogjuk osztani a perceket, hogy megadjuk a lehetőséget a játékosoknak arra, hogy visszazökkenjenek a sérülésük után. Ez lesz a fő szempont. A félreértések elkerülése végett szeretném még egyszer elmondani, hogy mint mindig, most is küzdeni fogunk.

További szerdai mérkőzések: Alba Fehérvár–Sopron, 18.00. Középház: Szedeák–Oroszlány, Kaposvár–DEAC, 18.00. A kiesés elkerüléséért: Pécsi VSK–Atomerőmű SE, 18.00.



Tombol a kosárláz Berényben, mert rajtol a bajnoki döntő

A másodosztályban már a döntő következik. A Bp. Honvéd–Jászberényi KSE páros csata ma 18.30-kor kezdődik Budapesten, a Ludovika Arénában. Lehet mondani, hogy az osztály két legjobbja fog harcolni az A csoportba jutásért, hiszen a Honvéd nyerte az alapszakaszt, míg a JKSE a második volt.

A berényiek rutinos mestere, Földi Sándor azt mondta legutóbb: – Óriási lehetőség kapujába érkeztünk, s a Bp. Honvéd ellen sem számíthatunk könnyebb mérkőzésekre, mint volt a Pécs ellen. Ráadásul egyszer el kell vennünk a pályaelőnyüket, ha meg akarjuk nyerni a bajnokságot. Márpedig szeretnénk, s ezért mindent meg is teszünk majd – jelezte jó előre. Egy biztos, a Jászság főváro­sában tombol a kosárláz, ma délután szurkolói buszok indulnak a fővárosba, a szombati második meccsre pedig telt házat várnak a Bercsényi Játékcsarnokba.