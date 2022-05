A Kunmadaras és a Jászszentandrás elmaradt mérkőzése miatt – utóbbi csapat lemondta a találkozót – a csonka zá­ró­for­du­ló előtt az igazán nagy érdeklődés a második – feljutást jelentő – helyért vívott csatát övezte. Mostanra letisztult a kép, és eldőlt, a Jászberény II. és a Cserkeszőlő közül kerül ki a feljutó. A sors fintora, hogy a két fél a zá­ró­kör­ben pont egymással csap össze Cserkén, így mindkét együttes sorsa a saját kezében lesz. A rangadó mellett izgalmas és fontos mérkőzésnek ígérkezik a Jászapáti földvári vendégjátéka, hiszen, ha nyer és az ezüstcsata is kedvezően alakul, akár a bronzérmet is megszerezheti. A bennmaradásért játszik a Jászkisér és a Tiszajenő is, így erre a kérdésre is választ kapunk a játéknap végén.

Párosítások:

Vasárnap: Kunmadaras–Jászszentandrás, Túrkeve–Abádszalók, Tiszaföldvár II.–Jászapáti, Cserkeszőlő–Jászberény II., Lurkó Focimánia–Kenderes, Jászboldogháza–Tiszajenő, Tiszagyenda–Tiszaszentimre (Kunhegyes), Jászkisér–Fegyvernek, 17.00

A megyei II. osztály állása: