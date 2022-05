Az NB III. Keleti csoportjában vasárnap kora délután lépett pályára a Jászberény, amely a DVSC második számú csapatának vendége volt a 33. fordulóban.Többet támadott a kis-Loki, s végül helyzeteiket az első félidő végén sikerült gólra váltaniuk. A szünet után sem tudott mit kezdeni a Berény a hazaikkal, akik a hajrában újabb gólt szereztek, így egy perccel később hiába szépített Szanku Kristóf, nem sikerült pontot szerezni Debrecenben.

DVSC II.–Jászberényi FC 2–1 (1–0)

Nagyerdei Stadion, 200 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Szilágyi Zsolt)

JFC: MENCZELES – Micskó (Kurunczi, 56.), Erdős, Szanyi, LÁSZLÓ K. – Balla Z., Palcsó – Németh N. (Borics, 70.), Szőllősi (Varga L., 65.), Nagy Sz. (Lakatos D., 56.) – SZANKU. Edző: Német Gyula.

Gólszerzők: Kalafat (41.), Balla M. (82.), ill. Szanku (83.)

Mesterszemmel:

Német Gyula: – Sajnos a futballban nincsenek csodák, így nem is tudtuk megszakítani rossz sorozatunkat. Az első félidő végén a semmiből kaptunk gólt, ami kicsit meg is törte a csapatot. A folytatásban hiába mentünk előre, kontrából az ellenfél talált be, ami után már csak szépíteni tudtunk. Nagyon sokat kell még tanulniuk ezeknek a fiatal játékosoknak.

Egyedül a Tiszafüred tudott nyerni

Tiszafüred–DEAC 2–0

Gólszerzők: Vincze (32.), Kertész (65.)