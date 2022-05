Jászberényi KSE–Bp. Honvéd 81–91 (21–21, 24–20, 17–21, 19–29)

Jászberény, Belvárosi Játékcsarnok, 600 néző. Vezette: Praksch, Nyilas, Szilágyi.

Jászberény: Várbíró, Rosic 7, Velkey 8/3, HOMOKI 22 /6, Djukics 4. Csere: OLASZ 12, Meleg 7/3, Nagy S. 5/3, LEWIS 11/6, Kucsora 5/3. Edző: Földi Sándor.

Bp. Honvéd: Takács D. 6/3, Hajdú P., TANOH 15/6, MIJOVICS 18/9, Czirbus 3. Csere: Tarján 5, SIMON K. 28/12, VÖLGYI 12, Wirth 4/3, Kopácsi. Edző: Baksa Szabolcs.

Kipontozódott: Djukics (34. p.), Takács D. (36. p.), Nagy S. (39. p.)

Kiállítva: Földi Sándor (30. p.)

Szép számú közönség előtt, nagyszerű hangulatban kezdődött a felek második meccse. Az más kérdés, hogy az elején ideges, kapkodó sok szabálytalansággal tarkított játékot láthatott a két szurkolótábor. Minderre bizonyságul, a JKSE centere, Nebojsa Djukics már a negyedik percben három faultnál járt. Le is cserélte szerb játékost Földi Sándor edző, aki már az elejétől fogva sokat perelt a játékvezetőkkel. A negyed végére nyugodtak meg a csapatok, ekkor már a kosárlabda játszotta a főszerepet. Lehet mondani, hogy a félidő hajrájáig felváltva vezettek a csapatok, az utolsó két percben triplákkal szerzett négypontos veztést a JKSE, 45–41.

A fordulást követően egy 11–3-as rohammal nyitott a Berény, és úgy tűnt, hogy meglép vetélytársától. A Honvéd azonban bizonyította, hogy nem véletlenül nyerte az alapszakaszt és mindössze egy meccset veszített a playoff eddig hét összecsapásból. A vendégek felzárkózását segítette jó néhány véleményes játékvetői ítélet is, amit Földi edző rendre szóvá is tett. A szakember 30. perc végén meg is kapta második technikai hibáját, amiért kiállítás járt.

A záró felvonás 62–62-es állásról indult. A fővárosiak tűntek higgadtabbnak és megléptek hat ponttal 68–74. Velkey János nyolcadik tripla kísérlet végre célba ért, erre azonban nyolc ponttal válaszoltak a vendégek. 71–82. Innen már rutinosan behúzta a meccset a Honvéd. és tíz ponttal megnyerte a döntő második összecsapását.

A lefújás után a hazai drukkerhad kórusa előbb alaposan kiosztotta a játékvezető triót, majd éltette saját csapatát, amely elveszett labdát nem ismerve végig küzdötte a mérkőzést.

A Honvéd szurkolói pedig már bajnokként éltették csapatukat.

Földi Sándor: – Megkérdőjelezem, hogy így érdemes a sportban dolgozni. Először is elnézést kérek a csapattól és a szurkolóktól. Gratulálok a Honvédnak, mer jól játszottak. Legközelebb még fegyelmezettebben kell játszanunk. Megpróbáljuk a következő meccset megnyerni!

Baksa Szabolcs: – Egy nagyon felfokozott, feszült hangulatú mérkőzés volt. Azt gondolom, hogy akárcsak az eddigi mérkőzéseinek, a Jászberény ellen a szezon során, hullámhegyek és hullámvölgyek tarkították. Voltunk tizenkét pontos hátrányban is, végül 10 ponttal sikerült nyernünk. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy 81 pontot kaptunk, amit soknak tartok. Azt gondolom, hogy jó pillanatokban is fegyelmezettek maradtunk. Viszont még semmi nem dőlt el, nincs még vége a páros csatának. Még egyszer meg kell vernünk Jászberényt, amely egy elképesztően jó csapat.

A jászberényi csapat most ott tart, ahol tartott a döntő előtt, három mérkőzést kell megnyernie a bajnoki címért. A különbség annyi, hogy hibázni már nem lehet, gyors egymásutánban hat nap kell(ene) háromszor nyerni, ebből kétszer a fővárosban. Mindez nem lehetetlen, de pokoli nehéz vállalkozásnak tűnik.

A felek harmadik összecsapását kedden 18.30-tól játsszák Budapesten, a Ludovika Arénában.