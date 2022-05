Nem kezdődött nagy iramban a mérkőzés, melynek elején a hazaiak többször is elhúztak a jobb oldalon, de beadásaikat rendre kifejelték a vendégvédők. A 19. percben viszont már pontos volt a jobbról beívelt labda, amelyre középen Kovács Barnabás érkezett, és ugyan eltörte a lövést, de épp így pattant be a kapuba a labda (1–0). Három percre rá jött az első MÁV-lehetőség, ám Sipos Zoltán nem sokkal fölé lőtt.

Sokáig helyzet nélkül telt a meccs, majd némileg a semmiből egyenlített a szolnoki csapat: a kaputól 16 méterre Busa Bence elé került a labda, aki dropból lőtt, a játékszer pedig a kapu bal oldalába vágódott (1–1). A gól után visszavette az irányítást a Tiszakécske, s egy kapufáig el is jutott, míg a másik oldalon Sipos beadása volt veszélyes, azonban több gól nem született a szünetig.

Rögtön egy szolnoki lehetőséggel kezdődött a második félidő, de Kónya Márk előbb nem vállalta el a lövést, majd Tóth László már igen, ám jó helyzetben fölé vágta. Közben nagyon vigyázni kellett a hazai kontrákkal, ám a vendégek sem voltak veszélytelenek, előbb Sipos találta el 20 méteres szabadrúgásából a kapufát, majd pedig Gohér Gergő nagy bedobása után középre pattant a labda, Busa pedig öt méterről a léc alá lőtt (1–2).

A hátrányba került kécskeiek átvették a játék irányítását, de mivel a MÁV-nak már nem kellett mindenáron gólt lőnie, a védekezésre helyezte a hangsúlyt, s a játékosok stabilan álltak a lábukon hátul. Sokáig abszolút nem tudott mit kezdeni a hazai gárda a felállt védelemmel, aztán az utolsó tíz percben érkezett két jó beadás, ám a fejesek nem találtak kaput. Összesen ennyi veszély rejlett a Tiszakécskében a mérkőzés harmadik harmadában, sőt a hosszabbításban Csörgő Raul lábában maradt a harmadik szolnoki gól, aki előtt csak egy védő állt, mégsem talált a kapuba.

Nyert tehát a MÁV, így feljött a 18. helyre, azaz a kiesés és bennmaradás kérdése az utolsó, jövő vasárnapi fordulóban dől majd el, amikor a mieink a Haladást fogadják 17 órától.

TISZAKÉCSKEI LC–SZOLNOKI MÁV FC 1–2 (1–1)

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 700 néző. Vezette: Berényi Tamás (Belicza Bence Péter, Szabó Dániel)

TISZAKÉCSKE: Holczer – Balázs B., Csáki R. (Farkas A., 70.), Máté Zs., Uzoma – Erdei (Marsa, 70.) – Gyurján B., Kosznovszky (Oláh M., 78.), Kovács B., Simon M. (Beliczky, a szünetben) – Kalmár (Vólent, 60.). Vezetőedző: Visinka Ede

SZOLNOK: Hegedűs L. – Szabó A., Szekszárdi, Tóth B., Gohér – Tisza K., Kónya M. (Kovács O., 75.) – Kurdics (Tömösvári, 58.), Sipos Z. (Rokszin, 87.), Lakatos I. (Tóth L., a szünetben) – Busa (Csörgő, 87.). Vezetőedző: Romanek János

Gólszerzők: Kovács B. (19.), ill. Busa 2 (32., 59.)

Mesterszemmel

Visinka Ede: – Tudtuk, hogy a Szolnok az életéért küzd majd, és ezt be is bizonyították. Nagyon sajnálom, hogy így alakult, mert vezettünk, a kezünkben volt a mérkőzés, mégis hátrányba kerültünk. Ezután már nem is tudtunk igazi helyzetet kialakítani, mert az ellenfél nagyon mélyen védekezett. Viszont arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy sikerült kiharcolnunk a bennmaradást, pedig ősszel rendkívül mélyen volt, és a tavaszi menetelésünket nem szabad elfelejtenie senkinek.

Romanek János: – Az elején voltak gondjaink, nagyon ránk jöttek a hazaiak, és kaptunk egy gólt, ami vissza is vetett minket egy kicsit. Azonban feljavultunk, és összességében megérdemelten fordítottuk meg a mérkőzést. Sajnos a többi csapatot is figyelnünk kell majd az utolsó fordulóban, de elsősorban az a lényeg, hogy nyerjünk, aztán meglátjuk, az mire lesz majd elég.