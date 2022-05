MEZŐTÚR–RÁKÓCZIFALVA 4–2 (3–1)

Mezőtúr, 110 néző. Vezette: Gönczi Pál.

Mezőtúr: Tőke – Bontovics, Pesti, Erdősi (Nagy P.), KÁNTOR (Jónás), Rupa (Nico Boss), Patkós, Ujlakány, NAGY CS., KORMOS, Rácz (Tóth). Edző: Erdősi Gyula.

Rákóczifalva: Kiss – SZAKALI, Kecskés (Szécsi), Major (Lipták), Trecskó (Komáromi), Szokolai, Telkes-Tóth, FŰZI, Susa, Varga (Ürögdi), Győr. Edző: Ruskó Zsolt.

A hazai csapat meggyőző játékot nyújtott, szebbnél szebb támadásokat vezetve rengeteg lehetőséget kidolgozott, de azok ki is maradtak. Ennek ellenére teljesen megérdemelten tartották otthon a három pontot.

Gólszerzők: Kecskés (1. – öngól), Patkós (16.), Kormos (39.), Erdősi (69.), ill. Szakali (6.), Fűzi (60.).

Erdősi Gyula: – Végre játszottuk a futballt, csak sajnos kihagytuk a kihagyhatatlant is.

Ruskó Zsolt: – Az első félidőben az öngóllal, illetve egy megpattanó labdával eldőlt a mérkőzés. A második játékrészben mindkét csapat előtt adódtak helyzetek, de ebből a sokkból nem tudtunk felállni.

Tudósított: Erdősi Gyula

KUNSZENTMÁRTON–JÁSZFÉNYSZARU 2–1 (0–1)

Kunszentmárton, 50 néző. Vezette: Szilágyi Sándor.

Kunszentmárton: GÖMÖRI – KIRI, KÉZSMÁRKI, SZABADOS, RÁCZ (SZELINDI), HATÁR, SZABÓ (KISS), LÉGRÁDI, MOLNÁR, VINCZE, SÜTŐ. Edző: Gácsi Tibor.

Jászfényszaru: Kovács – Lakatos, Balogh, Bóta, Kakas, Bartalis (Kollár), Vaszicsku, Szívós, Prága, Drávucz, Szabó. Edző: Kemecsi László.

Egyperces gyászszünettel kezdődött a mérkőzés a közelmúltban elhunyt volt KUTE játékos és törzsszurkoló tiszteletére. Szabó Pál nélkül egy üres hely maradt a játékos kijáró jobb szélén. Egy fiatal szurkolót is gyászol a KUTE közönsége, Szekeres Zsolt személyében. Mindkettőjük emlékét megőrizzük. Az első játékrészt enyhe hazai fölény jellemezte, óriási gólhelyzetekkel, de a vendégek az első kaput eltaláló lövésből vezetést szereztek. A második félidőben a mindent egy lapra feltevő hazai csapat óriási nyomás alatt tartotta a vendégek kapuját, és a KUTE ügyeletes gólszerzője, Szabados Sándor két találatával meg is szerezte a csapat győzelmét. Az első gólja tizenegyesből született, másodjára pedig egy ragyogó távoli lövésből centerezett be a kapu felső sarkába.

Gólszerzők: Szabados 2 (63. – tizenegyesből, 85.), ill. Kakas (32.).

Gácsi Tibor: – A tavasz legjobb játékával egy értékes skalpot gyűjtöttünk be. Gratulálok a fiúknak!

Kemecsi lászló: – Nehéz heteink következnek, ennyien vagyunk. Köszönöm azoknak, akik el tudtak jönni, és ki tudtunk legalább állni.

Tudósított: Dobos Péter