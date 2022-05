SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ– ALBA FEHÉRVÁR 79–85 (24–16, 25–16, 11–25, 19–28)

Tiszaligeti Sportcsarnok, 1700 néző. Vezette: Praksch, Söjtöry, Makrai.

SZOLNOK: Pongó Máté 9/3, BADZIM 19/9, Pallai 8/3, CUMMINGS 25/3, CAKARUN 6. Csere: Rudner 10/6, Sebők A. 2, Vincze R. Edző: Gasper Potocnik

FEHÉRVÁR: Pongó Marcell 8, VOJVODA 19/12, LUKÁCS N. 10/6, Fakuade 15/3, DAVIS 13/6. Csere: SMITH 15/3, Takács M., Szabó Zs. 5/3. Edző: Matthias Zollner

Az eredmény alakulása: 4. perc: 10–8. 8. p.: 18–12. 14. p.: 35–23. 18. p.: 46–28. 24. p.: 55–40. 28. p: 60–49. 33. p.: 62–66. 38. p.: 72–76. 40. p.: 77–79.

Kipontozódott: Rudner (40. p.)

Így látták a szakemberek a meccset:

Gasper Potocnik: – Az első félidőben jól járattuk a labdát, és a védekezünk is rendben volt. A másodikban kiütközött, hogy kicsi a rotációnk, ráadásul több támadó lepattanót is engedtünk vetélytársunknak, amelyekből könnyű kosarakat dobtak. Példásan küzdöttünk, sajnos ez most ennyire volt elég.

Matthias Zollner: – Két részre lehet bontani a meccset, az első félidőben borzasztóan játszottunk, a másodikban kiválóan. Tegyük hozzá, hogy szolnokiak közül két kulcsember és két olyan játékos is hiányzott, akik fontos tagjai a rotációnak. Ha negyven percen át úgy fogunk kosárlabdázni, mint tettük Szolnokon a második félidőben, akkor jó eredményeket érhetünk el a rájátszásban.