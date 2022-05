Majdnem ugyanaz történt a párharc második, budapesti mérkőzésén, mint az elsőn, amelyiket a fővárosiak 15–6-ra megnyertek. Igaz, ezúttal a Dózsa szerzett vezetést Konarik Ákos góljával, de ezt négy Vasas-találat követte. A folytatásban is csak nőtt a különbség, a nagyszünetre 8–3-as hazai vezetéssel mehettek a csapatok.

Egyébként az első félidőben 79 százalékkal védett Braniszlav Mitrovics, így nem csoda, hogy nem alakult szorosabban az első két negyed. Sajnos a kétszeres olimpiai bajnok szerb kapus a folytatásban tovább javította statisztikáját, egészen 86 százalékra, azaz 22 lövésből 19-et megfogott. Közben az angyalföldiek nem álltak le a gólokkal, s elhúztak 12–3-ra. Bár a negyed végén Angyal Dániel egy nagy lövéssel szépített, de már minden vendégjátékos tudta, hogy ez a hajó elúszott.

A Vasas az utolsó játékrész elején örömvízilabdát mutatott be, de 15–4 után Mitrovicsot Mizsei Márton váltotta a kapuban, így a hajrában négyszer betalált a szolnoki csapat, s némileg kozmetikázott az eredményen. Azonban a kiütést így sem sikerült elkerülni, a Vasas könnyedén nyerte a párharcot, s bronzérmet szerzett, míg a Tisza-partiaknak a negyedik hely maradt, valamint a Bajnokok Ligája helyett az Eurokupa-indulás.

A-Híd VasasPlaket–Szolnoki Dózsa 15–8 (3–1, 5–2, 4–1, 3–4)

Komjádi uszoda, 800 néző. Vezette: Kollár, ifj. Kenéz Gy.

VASAS: MITROVICS – BÁTORI 4, ERDÉLYI 4, Zerinváry 1, Mezei, Brguljan, Sedlmayer. Csere: Mizsei (kapus), RANDJELOVICS 4, Vadovics 1, Szatmári 1, Bedő, Simon R., Sipos B. Edző: Szlobodan Nikics

SZOLNOK: Bányai – Kovács G., Konarik 1, Jansik D. 1, Gbadamassi, Zovic, Milakovic 1. Csere: Gárdonyi (kapus), Angyal 3, Schmölcz, Teleki, Nagy Á. 1, Szeghalmi 1, Pető A. Edző: Zsivko Gocics

Gól – emberelőnyből: 12/7, ill. 7/ 2

Gól – kettős emberelőnyből: –, ill. 2/2

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –

Kipontozódott: Erdélyi (32. p.)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Vasas javára.

Mesterszemmel

Szlobodan Nikics: – Mindkét meccsen nagyon jól játszottunk, az idény végére összeálltunk, remek volt az öltözőben a légkör, jól is edzettünk. Nagyon jó eredmény a harmadik hely, a következő idényben megpróbálunk főtáblára jutni a Bajnokok Ligájában, ami nagyon nehéz lesz, és sokat kell dolgoznunk érte. A Szolnok mindent megpróbált, de az első két negyedben megfogtuk őket, nagyon jól védekeztünk, ez volt a győzelem kulcsa. A két meccsen lőttünk harminc gólt, a támadójátékunk is megfelelő volt, nagyon örülök, hogy így zártuk az idényt.

Zsivko Gocics: – A vereség benne van a játékban, de a módja egyáltalán nem tetszett. Közrejátszott ebben az eredményben, hogy a fél csapat tudta, hogy eligazol, az is, hogy nagyon hosszú idő telt el az elődöntő és a bronzcsata között, és ezt nem tudtuk fejben helyretenni. Benne volt az is, hogy sokkal motiváltabb ellenféllel játszottunk, és benne voltam én is, mert nem tudtam a csapatot rendbe rakni és motiválni erre a párharcra. A Vasastól nem szégyen kikapni, mióta Boban az edző, látszik rajtuk a fejlődés, de nekünk sokkal többet kellett volna mutatnunk.