Nehezen indultak be a felek, mindkét csapat idegesen, kapkodva kosárlabdázott. Tegyük hozzá, hogy mindkét oldalon fegyelmezett, kőkemény védekezést látott a publikum. Kovács Péter triplájánál ugrott először talpra a szép számú szolnoki szurkoló had, míg másik oldalon a hazaiak örökifjú irányítója, Wittmann Krisztián szórt be egy csont nélküli hármast. A folytatásban sem remekeltek a csapatok, az első negyed 10–14-es állással zárult.

A következő játékrészben az Olaj saját nevelésű fiatalja, Pallai Tamás kapta el a fonalat, aki két triplát is bevágott egymás után, mellette Bojan Szubotics is be-be talált. Az előbbi játékos 13, míg az utóbbi 9 pontot jegyzett az első félidőben, ami 35–37 állásnál ért véget.

A fordulást követően is fej-fej mellett halad a két együttes, egészen a 31. percig, amikor Wittmann és Xavier Pollard találataival nyolc ponttal meglépett a KTE, 66–58. Ideges volt a hangulat a játéktéren, a játékvezetők véleményes ítéleteket követően szórták a technikai hibákat a reklamáló játékosoknak. A hazaiak azonban tartották előnyüket 73–66-os állás után Pollard előbb triplát majd duplát dobott, innentől már nem visszaút a szolnoki csapat számára, amely 83–72-es vereséget szenvedett.

A folytatás kedden 17.45-kor a Tiszaligetben.