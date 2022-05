Koncz Petra csocsóvilágbajnok kötetlen játékra hívja a Szolnoki Ifjúsági Közösségi Térbe (Szifon) betérőket. A sportág ikonja azt a célt tűzte ki maga elé, hogy minél több fiatallal megismertesse a csocsót, mint versenysportágat.

A Szifon dolgozóival közösen azt reméljük, hogy idővel minél több diák kipróbálja majd ezt a sportot, melynek közösségépítő ereje van, amire szerintem nagy szükségük van a mai fiataloknak

– fogalmazott Koncz Petra.

– Ha rendszeresen lejárnak, viszonylag hamar sokat fejlődhetnek, nem mellesleg közben ismerkedhetnek is. Tanítás után mindenkit várunk a Szifonban, akárcsak egy pár gól erejéig is. Nem titkolt vágyam, hogy utánpótlás-nevelésbe kezdjek. Bízok benne, hogy többen kedvet kapnak hozzá, hogy komolyabban is űzzék ezt a sportot, és ha erre valóban igény mutatkozik, úgy később edzéseket is tartanék. A nemrég beszerzett profi csocsóasztal sokban különbözik a hagyományostól.

– Többek között a versenyasztalok jóval masszívabbak, ezáltal tovább tartanak, valamint nincsenek rámpáik, ami révén több a passzolási lehetőség – fejtette ki Koncz Petra.

– A bábuk úgy vannak kialakítva, hogy a golyó nem csúszik át a lábak és a felszín között, ezáltal könnyebb megtanulni a labdatartást, és a lövéseket is többet lehet gyakorolni. A korábbi táborok és fesztiválok alkalmával arra lettem figyelmes, hogy sok fiatalt beszippant a csocsózás, de komolyabban csak kevesen akarnak foglalkozni vele. Pedig ha adnának maguknak kellő időt, akkor gyorsan rákapnának az ízére, és az esetleges sikerek hatására a tanulmányaikban is eredményesebbek lehetnének – vélekedett a csocsóvilágbajnok.