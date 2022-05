Az NB III.-as együtteseknek úgynevezett amatőr licencet kell igényelni, amit a Jászberény, a Tiszafüred és a Törökszentmiklós is megkapott, bár mint tudjuk, a TFC nem tudta megőrizni tagságát. A másodosztályból kieső Szolnoki MÁV az NB II.-re is alkalmas licenccel rendelkezik, így lentebb is megfelelő az engedélye.

Ami viszont még izgalmasabb, hogy a megye I.-et megnyerő Karcag is megkapta a licencet. Ez persze még nem jelenti, hogy fel is jut, hiszen osztályozó vár rá – hacsak az esetleges visszalépések miatt nem sorsolják ki erőnyerőnek –, melynek időpontja nem ismert, de az oda-visszavágós párharcokat várhatóan június első két hétvégéjén rendezik. Az ellenfél kiléte jövő héten derülhet ki, de jelenleg azt sem tudni, mely csapatokkal kell számolni, mivel több helyen még nem dőlt el a bajnoki cím sorsa. Az viszont biztos, hogy az NB III.-ra a nevezési határidő június 17-e (péntek), 12 óra.