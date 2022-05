RÁKÓCZIFALVA–KISÚJSZÁLLÁS 1–6 (0–5)

Rákóczifalva, 100 néző. Vezette: Kósa Gábor.

Rákóczifalva: Kiss – Szakali, Kecskés, Susa, Major (Komáromi), Trecskó (Varga), Szokolai, Telkes-Tóth, Fűzi, Győr, Kómár. Edző: Ruskó Zsolt.

Kisújszállás: Jakab – Balla, Váradi (Vadász), DOBOS, PENTI, Kozák (Szőke), Csikós (Csillag), Kálai, Oros, Bencze B., IMRE. Edző: Pádár László.

Az első félidőben a hazaiak minden labdavesztéséből gólt szerzett a vendég csapat. A gyors embereiket nem tudta megállítani a Rákóczifalva. A második játékrészben több helyzete volt a hazaiaknak, de szorossá már nem tudták tenni a mérkőzést.

Gólszerzők: Fűzi (80. – tizenegyesből), ill. Oros (8. – tizenegyesből), Csikós 2 (10., 40. – tizenegyesből), Dobos (27.), Balla (36.), Csillag (89.).

Ruskó Zsolt: – Az első játékrészben kivégzett bennünket a Kisújszállás. A második félidő nagy részében jelentős mezőnyfölényben játszottunk, de ez csak a szépítésre volt elég.

Pádár László: – Az első félidei játék meghatározta az egész mérkőzés kimenetelét. További sok sikert kívánok a hazaiaknak!

Tudósított: Ruskó Zsolt

TISZAFÖLDVÁR–MEZŐTÚR 6–2 (3–1)

Tiszaföldvár, 250 néző. Vezette: Czékus Sándor.

Tiszaföldvár: HARIS – PÁPAI (Danku), Gyomai, Borgulya, Bódai, Kovács, HUSZKA, Sipos, Szőke, KRISKA (Pácsa), Balla (Szűcs). Edző: Virágh Ferenc.

Mezőtúr: Tőke – Jónás (Tóth), BONTOVICS, Pesti, Nagy, Patkós, Farkas, Ujlakány, Nico Boss (Rupa), Kormos (Balogh), Szikora (ifj. Erdősi). Edző: Erdősi Gyula.

Egy igazán közönségszórakoztató mérkőzést láthattak a kilátogatók. A hétközi találkozótól eltérően már a meccs elején megszerezte a hazai csapat a vezetést. A vendégek gyors egyenlítő találata után sem tört meg a lendület, és szebbnél szebb támadásokat vezetve visszaszerezte a vezetést a Tiszaföldvár, megnyerve ezzel a mérkőzést.

Gólszerzők: Kovács 2 (13., 20.), Huszka (33.), Kriska 2 (61. – tizenegyesből, 72.), Pácsa (81.), ill. Kormos (16.), Pesti (68.).

Virágh Ferenc: – A héten kétszer játszottunk a Mezőtúr ellen. A kupa találkozón és a bajnoki mérkőzésen is egy szervezett, jó csapat ellen kellett helyt állnunk. A mai végeredmény szépen néz ki, de nem volt ilyen egyszerű. Több fordulópontja is volt a találkozónak, amiből mi jöttünk ki jól. Extra teljesítményeink voltak, különösen a kapus poszton. Gratulálok az ellenfelünknek is, mert felvállalva a támadó focit egy közönségszórakoztató, jó mérkőzést játszottunk.

Erdősi Gyula: – Ritkán látható, magas színvonalú, nagy iramú, küzdelmes mérkőzést játszott a két csapat. Aki nem látta a találkozót, el sem hinné, de ez a meccs lehetett volna akár nyolc–nyolc is.

Tudósított: Pápai Mihály

KUNHEGYES–TÓSZEG 0–2 (0–1)

Kunhegyes, 70 néző. Vezette: Szénási Gábor.

Kunhegyes: Kormány – Szőke (Trencsényi), Tyukodi R., Szabó, KIS, Kocsis (Házi), SZTOJKA, Csörögi, Fábián, Faragó (Tyukodi A.), PÉKÓ. Edző: Faragó Attila.

Tószeg: NAGYISTVÁN – BÁBA, VERÉB, PONGRÁCZ, GAZDAG (STREMPEL), BARANYI (TÁRNAI), ARANYOS, NAGY, DANKOVICS, URBÁN-SZABÓ, SZABÓ A. Edző: Kiss Balázs.

A hetek óta nagyon tartalékosan felálló Kunhegyes az élbolyba tartozó Tószeget fogadta. A mérkőzést a játék képe, valamint a helyzetek alapján megérdemelten nyerte meg a Tószeg némi játékvezetői következetlenség miatt a játékidő háromnegyedében létszámhátrányban játszó hazaiak ellen.

Gólszerzők: Aranyos (15.), Urbán-Szabó (67.).

Kiállítva: Csörögi (26.).

Faragó Attila: – Azért kell hetven percet hátrányban játszanunk, mert ami az egyik oldalon jogos piros lap, az a másikon kettőből egyszer sem. Tíz emberrel is felvettük a kesztyűt az élcsapatok közé tartozó Tószeg ellen, de ez jelen helyzetünkben semmit sem ér.

Kiss Balázs: – Az első félidőben korán vezetést szereztünk, majd a kiállítás után mi zavarodtunk meg jobban. Félidőben rendeztük a sorokat, le akartuk zárni a mérkőzést, de majdnem kiegyenlített a hazai csapat.Végül helyzeteink alapján megérdemelten biztosítottuk be a győzelmet.

Tudósított: Szabó György

ÚJSZÁSZ–SZAJOL 3–0 (1–0)

Újszász, 80 néző. Vezette: Sütő Zsolt.

Újszász: Kovács – Keő, Veréb, Bezzeg, NÉMETH, Vatai, RENTLER, Angyal (Nagy), SZARVÁK (Farkas), KONKA, MIHÓK. Megbízott edző: Szilvási Ferenc.

Szajol: Rékasi – Dalmadi, Csernus (Donkó), Kiss, Kacskó, Felföldi, Fülöp (Juhász), Benedek, Sárkány, Dobos, Bodnár. Megbízott edző: Fülöp Ádám.

Az első félidőben jobban játszó vendégek a második negyvenöt percre elfáradtak, és a sok helyzetet kidolgozó hazaiak győzelme teljesen megérdemelt.

Gólszerzők: Németh (44.), Konka (46.), Angyal (80.).

Szilvási Ferenc: – Értékes győzelmet arattunk a mezőnyben jól adogató Szajol ellen. Innentől kezdve mindent megteszünk, hogy minél jobb helyezést érjünk el.

Fülöp Ádám: – A hatalmas mezőnyfölény ellenére mi kaptuk a gólokat.

Tudósított: Molnár Illés