Mint tudjuk, 1984-ben vezették be hazánkban a rájátszást, vagyis a play­offot, előbb két győzelemig tartottak a párharcok, később három év múltán változtattak, és azóta három győzelemig játszanak a csapatok a negyeddöntőben. Az Olaj–Kecskemét páros csatát a 2014–2015-ös évadban láthattunk utoljára, akkor a döntőig menetelt mindkét csapat, a Tisza-partiak meglehetősen simán, 3–0-ra nyerték a finálét.

Az idei évadról annyit, hogy az alapszakaszban Kecskeméten 81–74-re, majd a Ti­sza­ligetben 81–63-ra nyertek a piros-feketék.

Nem felejtve: a Magyar Kupa debreceni elődöntőjében 92–81-es szolnoki siker született.

Mint tudjuk, ez utóbbi három eredmény már nem oszt, nem szoroz, a rájátszás egy külön műfaj, háromnaponta kell meccset játszani, lényegében egy új bajnokság kezdődik ma este. Forray Gábor, a KTE vezetőedzője izgalmas párharcot vár.

Az eddigi összes meccsünkön abszolút pariban voltunk a szolnoki csapattal, annak ellenére, hogy mindig ők voltak az esélyesei a találkozóknak

– mondta a tréner a KTE hivatalos honlapján.

– Most sem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy a mostani, három győzelemig tartó párharcban is az ő továbbjutásukra tippelnének a legtöbben. A legutóbbi, kupaelődöntőben is bizonyítottuk, hogy ismerjük az erősségeiket, és tudunk eredményesen kosárlabdázni ellenük, ám ehhez 40 percen át tartó koncentrációra lesz szükség az összes mérkőzésen ellenük.

– A Szolnok annyira jó csapat, ha egy kicsit is alábbhagy a figyelmünk, akkor azt kegyetlenül megbüntetik. Tehát mindvégig be kell tartanunk a megbeszélteket, csak akkor lehet esélyünk. Masszív védekezésük van, minden pontért meg kell szenvednie az ellenfeleiknek. A mi védelmünk megszervezése is különösen fontos lesz. Ha nem engedjük, hogy könnyű kosarakat szerezzenek, akkor izgalmas párharcnak lehetnek szemtanúi szurkolóink.

Az elmúlt meccseken több hiányzója is akadt az Olajbányásznak, Zsíros Péter és Tai­wo Samuel játékára továbbra sem számíthatnak, ellenben Bojan Szubotics és Kovács Péter visszatér társai közé.

Nagyon készülünk a negyeddöntőre

– mondta lapunknak Rudner Gábor, az Olajbányász bedobója.

– Tudjuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a KTE jó szerkezetű, rutinos kosárlabdázókból álló csapat. Egy biztos, nem egyszerű ellenük játszani, mindezt bizonyították azon a három találkozón, amit játszottunk velük a mostani szezonban. Nem foglalkozunk vele, hogy hány meccses lesz a párharc, a lényeg, hogy mindig a következő összecsapásra készülünk.

A párharc programja

1. mérkőzés: Május 18., szerda, 18.00: Olajbányász–Kecskemét

2. mérkőzés: Május 21., szombat, 18.00: Kecskemét–Olajbányász

3. mérkőzés: Május 24., kedd (tv: M4 Sport), 17.45: Olajbányász–Kecskemét

Amennyiben szükséges

4. mérkőzés Május 27., péntek, 18.00: Kecskemét–Olajbányász

5. mérkőzés Május 29., vasárnap, 18.00: Olajbányász–Kecskemét

A további negyeddöntők: Falco–Szedeák, Sopron–Alba Fehérvár, Körmend–Oroszlány