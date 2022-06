Videóval 6 órája

A 17 éves szolnoki Kocsis Luca remekelt az országos bajnokságon

A 127. országos bajnokságon a Szolnoki MÁV SE és a Szolnoki SC-SI atlétái is rajthoz álltak, s értek el szép eredményeket. Közülük is kiemelkedett a 17 éves Kocsis Luca, aki egy ezüstérme mellett két negyedik helyet is szerzett.

Fotó: Magyar Atlétikai Szövetség

A 18. születésnapját majd augusztusban ünneplő Kocsis Luca három számban szerepelt a péntektől vasárnapig tartó ob-n, melyet Budapesten rendeztek. Legjobb eredményét 200 méteres síkfutásban érte el a fiatal sprinter, amelynek döntőjében 23,87 másodperces egyéni rekordot futott, így az országos bajnokságon triplázó, 100 méteren országos csúcstartó Takács Boglárka mögött a második helyen ért célba. Luca egyéni legjobb idejét azért is érdemes kiemelni, mert a selejtezőben elért saját csúcsát javította meg 73 századdal, s mindössze 25 századdal maradt el az 1973 óta fennálló U20-as magyar csúcstól, melyet Szabó Ildikó tart. A Szolnoki MÁV SE versenyzője ezenkívül 100 méteren sem állt messze a dobogótól, de végül 11,88 másodperces idejével a negyedik helyen zárt, akárcsak a 4x100-as váltó tagjaként. Ezen az ob-n tehát messze a legsikeresebb női atlétánk volt Varga Ádám tanítványa, s fontos információ, hogy Luca korábban már 100 méteren kvalifikálta magát az U20-as világbajnokságra – melynek majd a kolumbiai Cali ad otthont augusztus 1. és 6. között. –, az ob-n pedig 200 méteren is megfutotta a (24,40-es) szintidőt. Mellette is akadtak döntős szerepléseink. Rácz Luca súlylökésben ötödikként zárt, Hajdú Lotti 100 méteren nyolcadikként ért célba, s szintén nyolcadik lett távolugrásban Knip­fer Ágnes, aki ráadásul a selejtezőben 570 centiméterrel új egyéni csúcsot ért el. Ez Ecseri Angélának is összejött, 400 méteres síkfutásban 56,69 másodperces ideje pedig döntőt ért, ahol viszont már nem tudott rajthoz állni. A szolnoki férfi atléták szintén egy érmet szereztek, Pázmándi Dominik a dobogó alsó fokára állhatott fel távolugrásban. S mindenképp ki kell még emelni a 4x100-as váltót is, amely az ötödik helyen futott be a célba a szám döntőjében. Sajnos – ahogy arra a szombati megjelent cikk alapján számítani lehetett – Rivasz-Tóth Norbert zsinórban hét bajnoki cím után elővigyázatosságból nem vállalta a részvételt gerelyhajításban, így az Ikarus BSE versenyzője, Kovács Noel 75,77 méteres új egyéni csúcsával első helynek örülhetett az ob-n. Viszont a hölgyeknél ismét a szolnoki kötődésű – egyébként tószegi származású –, a Debreceni SC-SI színeiben 2019 óta versenyző Szilágyi Réka állhatott fel a dobogó tetejére, mivel 57,46 méteres dobásával is simán nyerte a versenyt, így nyolc éven belül a hatodik aranyérmét gyűjtötte be gerelyhajításban. My Website A mieink eredményei a bajnokságon Férfiak

100 méter: ...15. Sipos János 11,22 mp (nem jutott döntőbe), ...28. Móra Dániel 11,57 mp (nem jutott döntőbe)

200 méter: ...12. Sipos János 22,21 mp (nem jutott döntőbe)

4x100 méter: ...5. Szolnoki MÁV SE (Móra Dániel, Pázmándi Dominik, Sipos János, Szabó Dániel) 41,73 mp

Magasugrás: ...10. Tóth Gergő 195 cm (nem jutott döntőbe)

Távolugrás: ...3. Pázmándi Dominik 720 cm Nők 100 méter: ...4. Kocsis Luca 11,88 mp, ...8. Hajdú Lotti 12,44 mp, ...11. Knipfer Ágnes 12,60 mp (nem jutott döntőbe)

200 méter: ...2. Kocsis Luca 23,87 mp (egyéni csúcs), ...9. Hajdú Lotti 25,07 mp (nem jutott döntőbe)

400 méter: Ecseri Angéla 56,69 mp (egyéni csúcs – a döntőben nem állt rajthoz)

4x100 méter: ...4. Szolnoki MÁV SE (Kovács Léna, Hajdú Lotti, Knipfer Ágnes, Kocsis Luca) 47,14 mp

Távolugrás: ...8. Knipfer Ágnes 548 cm (a selejtezőben 570 cm – egyéni csúcs), ...11. Hajdú Lotti 564 cm (nem jutott döntőbe)

Súlylökés: ...5. Rácz Luca 13,01 m

Gerelyhajítás: ...14. Nagy Viktória 37,69 m (nem jutott döntőbe), 15. Gál Zita 36,65 m (nem jutott döntőbe)

