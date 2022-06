Számos felnőtt- és korosztályos válogatott állt rajthoz a szlovéniai városban, egész pontosan a Bledi-tavon rendezett háromnapos viadalon. Köztük a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola versenyzői is számos érmet és jó helyezést szereztek. A felnőttek között a világbajnoki negyedik, U23-as Európa-bajnok, nem mellesleg U23-as vb-harmadik Furkó Kálmán két számban is versenyzett, könnyűsúlyú kétpárban a második, míg kormányos nélküli kettesben a negyedik helyen végzett a győri Szabó Bencével párban. Nyolcasban pedig első helyet szerzett a magyar egység, és a sikerből a szolnoki Pomázi Bálint is kivette a részét, aki emellett a kormányos nélküli kettes B döntőjében a negyedik helyen zárt Domokos Mátyással.

Az ifjúságiak között is találunk remek eredményeket. Az egyik ilyen Pádár Luca nevéhez fűződik, aki az egypárevezősök között ezüstérmet szerzett, akárcsak a négyes tagjaként Romsics Lili, valamint kormányos nélküli négyesben Kalmár Áron és Pálmai Ágoston. A hölgyeknél nem sokkal maradt le a dobogóról Takó Lilla és Juhász Bianka, mivel negyedik helyen zártak, míg mögöttük szintén szolnoki egység végzett, Horváth Barbara és Kiss Ajna kettőse csapott a célba az ötödik pozícióban. S nemcsak az ifik, hanem náluk még fiatalabbak is vízre tették hajóikat a regattán, amelyen a serdülők között Drá­vucz Dániel és az MTK-s Gott­fried Sámuel duója ezüstérmes helyen fejezte be a küzdelmeket a kétpárevezősök versenyében.