Mint tudjuk, Rivasz-Tóth Norbert a tavalyi, tokiói olimpián is képviselte hazánkat, ahol 77,76 méterrel a 22. helyen zárt. Abban, hogy elmaradt az egyéni csúcsától (83,42 méter), közrejátszott az is, hogy már a Japán fővárosban is sérüléssel bajlódott.

Már tavaly, az olimpia előtt is kínlódtam a vállammal, és elég komoly fájdalmat okozott ez a sérülés, néha olyan volt, mintha késsel szurkáltak volna

– kezdte a 26 éves atléta.

– Konzultáltam több orvossal, specialistákkal, jó néhány vizsgálatot elvégeztek rajtam, s végül dr. Gulyás Károly javaslatára decemberben megműtötték a vállamat. Kitakarították az izmokat az ízületeken belül és kívül is, valamint volt egy részleges szakadásom, amit szintén helyrehoztak. Bár egy sérülés sosem jön jókor, abból a szempontból nem történt rosszkor, hogy versenyt nem hagytam ki miatta, viszont az alapozási időszak kiesett.

Szerencsére most már túl vagyok a gyógytornán és a rehabilitáción, s ki merem jelenteni, hogy a vállam százszázalékos. Két versenyen ragadott gerelyt a törökszentmiklósi sportoló az elmúlt időszakban, a csapatbajnokságon és egy nemzetközi viadalon, de látszik, hogy a dobásai (73,74 méter az idei legjobbja) még elmaradnak attól, amit tőle megszoktunk, azonban ennek egy másik sérülés az oka.

Így aztán az sem biztos, hogy elindul a hétvégi országos bajnokságon – a selejtezőt szombaton, a döntőt vasárnap rendezik.

– Elég kezdetleges eredmények születtek egyelőre. Sajnos a hosszú nekifutások elkezdésekor, úgy április környékén derült ki, hogy a bal térdem nem bírja eléggé a terhelést. Összeér a porc, emiatt hia­lu­ronsav-injekciót is kaptam, így ez még hátráltat a nagy eredmények elérésében. Kis lendületből viszont már jól mennek a dobások, amikor nem kell annyira kitámasztani. A legfontosabb, hogy egészséges legyek, s ha megfelelőek az edzéseredményeim, azaz stabilan hozom legalább a 77 métert, akkor indulok el versenyeken. Az ob-n sem biztos, hogy rajthoz állok, illetve a teljes szezonra igaz, hogy elsősorban egészséges szeretnék lenni – árulta el hírportálunknak a gerelyhajító.

Pedig nyáron világbajnokságot rendeznek – július 14. és 25. között –, majd augusztus 15-től 21-ig Európa-bajnokság lesz. A vb-t biztosan kihagyja Varga Lőrinc tanítványa, kontinensviadalra még van esélye kijutni, hiszen időben távolabb van, de mint az országos csúcstartó elmondta, számára a jövő évi budapesti vb az igazán fontos.

– Nem akarok kockáztatni, hogy esetleg még jobban rásérüljek. Ha nem is tudok túl sok versenyen elindulni idén, akkor csinálok egy nagyon jó felkészülést, hogy jövőre visszanyerjem a formámat, mivel a hazai világbajnokság van a fókuszban. Ott szeretnék minél jobban szerepelni, jó eredményt elérni – zárta szavait a sportoló, s mint elárulta, úgy érzi, a nagy dobások már most is benne vannak, csak a sérülését kell maga mögött hagynia.