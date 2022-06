Három napon át pattogott a labda a kazincbarcikai sportcsarnokban, ahol az ország legjobb hat férfi junior-, vagyis U21-es gárdája volt érdekelt a küzdelmekben.

A szolnokiak gyors sikerével indult a hatos döntő, akik a rivális Kecskeméti RC-t győzték le némi meglepetésre simán, három játszmában. Második meccsén már alaposan megizzadt a Szolnok, végül sikerült a Pénzügyőr SE-t is felülmúlnia, az ötszettes sikerének köszönhetően pedig az A csoport élén zárt.

Az elődöntőben a B csoportban második helyezett, házigazda kazincbarcikaiak ellen léptek a pályára a szolnokiak. A röplabda szövetség honlapja szerint a lelátón megint csak rengeteg bar­ci­kai drukkerrel lehetett találkozni, ők pedig folyamatosan biztatták a kedvenceiket. Meg is lett ennek az eredménye, a Vegyész 25:22-re nyerte a nyi­tó­szet­tet, de a vendégek talpra tudtak állni, és egyenlítettek. Aztán a VRCK újra nyomás alatt tartotta ellenfelét, az előny megint az ő oldalukra került.

A negyedik játszmában már csak pár pont kellett volna nekik a döntőbe jutáshoz, a Szolnok azonban nem engedte ki a kezéből az irányítást, nyerte a játszmát, és jöhetett a mindent eldöntő ötödik szett. Itt pedig már a lélektani előny a sportcentrumosaknál volt, akik kétszer is talpra álltak a mérkőzésen, és a kulcsfontosságú pontokat is nyerni tudták, amire már nem volt válasza a bar­ci­ka­iaknak.

A hatos torna előtt a székesfehérvári MÁV Előre lett a legesélyesebbnek kikiáltva, amely jobban kezdte a Szolnok elleni finálét, hamar kisebb előnyhöz jutottak, és ez a szett végéig kitartott, 25:19.

A folytatásban nagyon közel járt a szolnoki csapat az egyenlítéshez, de 25:23-ra ezt a szettet is a MÁV Előre nyerte. A Tisza-parti sportiskolások azonban nem hagyták magukat, a következő etapban jó játékkal 25:17-re győztek. A negyedik szettben ismét fölényben játszottak a székesfehérváriak, 25:15-re megnyerték a szettet, a meccset pedig 3:1 arányban, és egyben megszerezték a bajnoki címet is. A Bodonyi Ákos vezetőedző és segítője, Bede Gábor által irányított szolnokiak pedig az ezüstérmet könyvelhették el.

A bajnoki döntő végeredménye

1. MÁV Előre Akadémia, 2. Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola, 3. Kecskeméti RC, 4. Vegyész RC Kazincbarcika, 5. Pénzügyőr SE, 6. DSE Röplabda Akadémia.

Évek óta az élmezőnyben szerepelnek a sportiskolások

– Elöljáróban annyit, hogy jó játékkal, megérdemelten nyerte meg a bajnoki címet a fehérvári csapat – mondta Bodonyi Ákos, a szolnoki csapat vezetőedzője.

– Jobb anyagból dolgoztak, mint mi, hiszen tavaly nyáron vettek hat korosztályos válogatott játékost. Igaz, nyertünk ellenük egy szettet, de végig úgy éreztem, hogy Dávid–Góliát harc zajlik a döntőben. Maximálisan elégedett vagyok a csapattal, hiszen a finálé előtt háromszor is nyertek, kiadtak magukból mindent. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy nálunk mindenki saját nevelésű játékos. Csapataink évek óta az ország élmezőnyéhez tartoznak, tavaly mi nyertük az U19-es bajnokságot, az U21-esek, akárcsak most, ezüstérmet szereztek, és a fiatalabb korosztályokban dobogós helyen végeztek. A torna végén megünnepeltük a sikerünket, aztán nyáron klub- és válogatottszinten is folytatjuk majd a munkát.