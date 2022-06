Märcz Tamás azt mondta az MTI-nek, hogy a kapus Szakonyi Dániel mellett a mezőnyjátékosok közül Molnár Erik, Erdélyi Balázs és Német Toni, valamint az ex­szol­no­ki Konarik Ákos játékára most nem számít, de továbbra sem szabad csüggedniük, hiszen nem sokkal a világbajnokság után jön a spliti kontinenstorna, amelyre újra ott lesz az esélyük, hogy beverekedjék magukat az együttesbe.

Érdekesség, hogy három balkezessel, a világklasszis Vámos Márton és Za­lán­ki Gergő mellett Burián Gergellyel vágnak neki a vb-nek, utóbbi, akárcsak a második számú kapus Lévai Márton, illetve Nagy Ádám, az első világbajnokságára készülhet. Egyébiránt a vb-re 13 játékost és két tartalékot lehetett nevezni – utóbbi Fekete Gergő és Vigvári Vendel lesz –, de cserére a keretben csak pozitív koronavírusteszt miatt kerülhet sor.

Látom, hogy erős a csapatunk

– nyilatkozta Angyal Dániel a vlv.hu-nak.

– Szerintem az elmúlt egy-két évben már tendencia, hogy a magyar válogatott mindig erős, és nagyon jó eséllyel indul a világversenyeken. Hál’ istennek ez idén is így van. Változott azért a konkurencia, igaz, a mi csapatunk is négy helyen megváltozott a tavalyihoz képest. A keret máshol is módosult, talán egyedül a spanyoloknál nem volt nagy változás, de egyébként mindenhol fiatalítottak, bár olimpia után ez törvényszerű. Azt gondolom, továbbra is jók vagyunk, de a közvetlen riválisaink szintén azok maradtak. A negyeddöntő lesz a vízválasztó, utána a napi forma fog dönteni.

Az olimpiai bronzérmes és Európa-bajnoki címvédő csapatunk az A jelű négyesben jövő kedden Montenegró ellen rajtol, két nappal később Brazíliával, majd szombaton Grúziával találkozik, mindegyik meccs 21 órakor kezdődik a margitszigeti Hajós Uszodában, ahol ott lesznek az M4 Sport kamerái is.

A magyar csapat

Kapusok: Lévai Márton (OSC), Vogel Soma (FTC) Mezőnyjátékosok: Vámos Márton (FTC), Zalánki Gergő (Pro Recco), Burián Gergő (OSC), Mezei Tamás (Vasas), Há­rai Balázs (OSC), Varga Dénes (FTC), Manhercz Krisztián (OSC), Jansik Szilárd (FTC), Angyal Dániel (Szolnok), Pohl Zoltán (FTC), Nagy Ádám (Szolnok)

A csoportbeosztás

A csoport: Magyarország, Montenegró, Brazília, Grúzia B csoport: Görögország, Németország, Horvátország, Japán C csoport: Spanyolország, Olaszország, Dél-afrikai Köztársaság, Kanada D csoport: Szerbia, Ausztrália, Kazahsztán, Egyesült Államok