A szerb származású kiváló irányító a szabadkai Szpartak csapatából 1999-ben igazolt Szolnokra, ahol három évadot töltött. Az első szezonban tagja volt a bajnoki ezüstérmes, 2001-ben a negyedik helyezett, majd 2002-ben a Magyar Kupa-győztes és bajnoki negyedik Mol Szolnoknak. A következő évadban a MAFC, majd a Nyíregyháza mezében is kosarazott. Később a nőknél Pécsett és Szekszárdon is edzősködött. Férfivonalon előbb Kecskemét, majd tavaly a B csoportban bajnok Nyíregyháza vezetőedzője volt. A mostani évadban is a szabolcsiak szakmai stábjához tartozott.