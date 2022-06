A Holt-Tiszán egyrészt az ifjúsági Európa-bajnokságért – melyet június 23. és 26. között rendeznek Belgrádban – szállnak harcba a versenyzők. A másik tét a világbajnoki részvételt jelenti az U18-asok számára, amelynek Szeged ad otthont augusztus 31-től szeptember 4-ig, igaz, a sorsuk nem most dől el a kajak-kenusoknak, a vb-ért még később is versenyezni kell.

A válogatón számos szolnoki és tiszafüredi fiatal méreti meg magát, de az esélyeiket nehéz megsaccolni, a nyitott kérdések majd a vízen dőlnek el.

A megyei indulók

Szolnoki SC-SI: Báthori Virág, Burján Kristóf, Hidasi Maja, Ká­cser Dominik, Kis-Batka Imola, Lajtos Márton, Mátyás Hanna, Nagy Dorka, Papp Áron, Varga Bence. City-Gas Tiszafüred SE: Borbély László, Dékány Lili, Pető Hanna, Szabó Bence, Vincze Valentin, Vincze Viktor.

Jövő hét végén pedig a felnőttek második válogatóját tartják Szolnokon a vb miatt.

Az első megméretést Szegeden tudták le a versenyzők május végén, ahol például a Szolnoki Kajak-Kenu Klub színeiben szereplő Csikós Zsóka több számban is helytállt, de pár nappal később már a maratoni világjátékokra kvalifikálta magát egy szétlövés során, amikor legyőzte Czéllai-Vörös Zsófiát.

Kicsit még mindig az események hatása alatt vagyok

– nyilatkozta nemrég Zsóka a szövetség honlapján.

– Voltam ruhapróbán az eskütétel miatt, és még ott is furcsán éreztem magam, hogy egy ilyen nagy világeseményre kijutottam. Kérdezte az edzőm, el akarok-e indulni egyáltalán, majd a szegedi válogatón épp a páros döntőnk előtt vált biztossá, hogy kedden lesz a szétlövés. Sok időm nem volt felkészülni a válogató miatt, de sikerült nyernem. Szeretném kihozni magamból a maximumot, de szerintem már az is nagy szó, hogy kijutottam.

A maratoni világjátékok kajakversenyei július 11–12-én lesznek az egyesült államokbeli Birminghamben, ahol Zsókának majd 21 kilométert kell megtennie, igaz, nemcsak a vízen, mivel ebben a számban futni is kell hajóval a kézben. Addig viszont még a válogatón is versenyzik, hiszen még van esélye kijutni a gyorsasági vb-re és Eb-re, valamint az U23-as világbajnokságra is.