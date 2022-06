Hat férfi- és két női egység képviselte Magyarországot a lengyel városban. A Szolnoki SC-SI duója, Juhász Adrián és Simon Béla a szokásos számában, kormányos nélküli kettesben szállt hajóba már az első napon.

Az előfutamban végig a negyedik helyen haladtak, s ott is zártak, így a reményfutamba kvalifikálták magukat.

Az időeredmények alapján hat csapatot megelőztek a teljes mezőnyben, a pénteki reményfutamukban a második legjobb idővel rendelkeznek. Bízom benne, hogy megoldják a feladatot, és bejutnak a B döntőbe

– nyilatkozta a páros edzője, Molnár Dezső, aki egyben a szövetségi kapitány is. Simonék másnap meg is nyerték a reményfutamot, amellyel bejutottak a legjobb tizenkettő közé, vagyis a középdöntőbe.

Ott kezdetben tapadtak az élmezőnyre, ám az első három szépen lassan elhúzott, a célba így a negyedik helyen értek be, ami B döntőt jelentett számukra.

A zá­ró­na­pon a francia és a kínai pe­ror mögött szorosan, harmadikként eveztek át a képzeletbeli célvonalon, így összesítésben a kilencedik helyen végeztek a világkupán.

Két szolnoki származású, de már nem megyei színekben versenyző evezős is ott volt Poz­nanban. A nem olyan rég az MTK-ba igazoló Szabó Márton Galambos Péterrel kétpárban mérette meg magát. S mivel ebben a számban még egy magyar egység (Ács Kristóf, Bácskai Máté) érdekelt volt, így az is volt a tét, hogy amelyik kettős jobban szerepel, az állhat rajthoz júliusban a luzerni világkupán, illetve majd az Európa-bajnokságon is.

Sajnos nem a szolnoki érdekeltségű duónak sikerült jobban az előfutam, Szabó Marciék csak az ötödik helyet érték el, ami még reményfutamot sem ért, a C döntőben folytathatták szereplésüket, ahol aztán a harmadik pozíciójuk összesítettben a 15. helyet jelentette. Eközben az Ács, Bácskai kettős második lett az előfutamban, s középdöntőbe jutott, majd végül a B döntős ötödik helyükkel tizenegyedikként végeztek.

A hölgyeknél Abid Syham volt szolnoki származású, a Ferencvárosi EC evezőse könnyűsúlyú egypárban szerepelt. Az előfutam negyedik helyével a reményfutamban vált érdekeltté, ahol a negyedik pozícióból felhajrázott a harmadikra, ám az A döntőt jelentő második helyet már nem sikerült elcsípnie. A B döntőt viszont sikerült megnyernie az FTC versenyzőjének, így a hetedik helyen fejezte be a világkupa-küzdelmeket.