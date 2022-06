A 32 éves támadó a Hajdúszoboszló színei­ben 32 gólt szerzett a szezonban, s csapatával a tabella negyedik helyén végzett. A rutinos csatár korábban az élvonalban is megfordult 30 mérkőzés erejéig (Ferencváros, Gyirmót), s öt gólt lőtt az NB I.-ben, a másodosztályban pedig 59 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját, s fél évig játszott Szolnokon is.