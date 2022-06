A minapi rendezvényen előbb Tóth Viktor ügyvezető köszöntötte a megjelenteket. Majd a szokásoknak megfelelően Balogh László, a szövetség elnöke mondta el évértékelőjét.

– Nehéz feladat jutott ma számomra, mert egy olyan szezont kell értékelnem, amit talán joggal lehet nevezni egy „kompbajnokságnak” – idézte az elnököt a hunbasket.hu.

– Igen, hiszen a pandémia utáni feltámadást követő időszakból egy normál bajnokságba való visszatérés útján voltunk és vagyunk.

Balogh László külön kitért a hölgyek szerepére is: – Tudjuk, őket nehezebb a sportág kötelékében tartani, de talán egy-két klubunk sem követett el mindent a megtartásuk érdekében. Ha már a hölgyeknél tartok, azért sikerről is be tudok számolni, hiszen tizenegy év után ismét elindult felnőtt női bajnokságunk, hat csapattal. Komoly energiát fektettünk a létrehozásába, megérte.

A pandémiás helyzetet követően megrendeztük a 3kontra3 amatőr és nyílt bajnokságot, valamint különböző korosztályok számára tíz felkészülési tornát is beiktattunk a programba. Nagy munkát végeztek az idén is munkatársaim, nélkülük elképzelhetetlen lett volna a működésünk.

Ezt követően a klubok képviselői vehették át az elismeréseiket.

Különdíjasok

A legeredményesebb férfi szakosztály: Szolnoki Olaj KK

A legeredményesebb női szakosztály: Nagykőrösi Sólymok

Az év edzője: Nyeső-Falusi Tünde

Az év játékvezetője: Fenyvesi Zénó

Tiboldi Tibor-díj: Vajó János