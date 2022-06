Az ősz végén 20 ponttal a 16. helyen állt a TVSE, és a kiesés réme fenyegette a csapatot, amely nem is zárta túl jól az idény első felét, az utolsó öt meccséből négyet elveszített. Pedig a keret összetételével nem volt gond, hiszen több, NB I.-es rutinnal rendelkező labdarúgó is a csapat tagja, azonban számos játékos kiesett sérülés és betegség miatt, így az együttes folyamatosan létszámhiánnyal küzdött. A füredi gárda trénere, Dor­csák Zoltán is úgy látja, a túl sok hiányzó miatt nem tudtak előrébb lépni a tabellán.

– Jó keretet sikerült kialakítani, ám egy kicsit későn álltunk össze, és erre jött rá a sérüléshullám, valamint az, hogy néhány futballistának utol kellett érnie magát fizikálisan. Úgy gondolom, több volt ebben a játékosállományban, csak az említett okok miatt nem tudtuk kiaknázni a csapatban rejlő potenciált, s így nem értünk el annyi pontot, amennyit szerettünk volna – árulta el hírportálunknak a TVSE edzője, aki kitért arra is, mekkora jelentősége volt annak, hogy télen sikerült együtt tartani a társaságot.

Nagyon fontos az állandóság, és talán most először alakult úgy, hogy nem kellett új csapatot építeni, megmaradt a mag, s mellé tudtunk még erősíteni is, ami meglátszódott rajtunk.

Az az érdekes, hogy a Fürednek általánosságban jobban és eredményesebben ment a játék az élcsapatok ellen, miközben amikor a tabella második feléhez tartozó gárdákkal találkoztak, sokkal több pontot elhullajtottak.

– Igen, nem tudtunk nyerni a Salgótarján és a Hidasnémeti ellen, majd pedig bravúrgyőzelmeket értünk el a DEAC, a BKV Előre és a Tiszaújváros ellenében úgy, hogy gólt sem kaptunk. Illetve ide vehetjük még a hajdúszoboszlói döntetlent is, tehát a topcsapatokkal szembeni mérlegünk elég jól néz ki. Hogy miért nem tudtunk a gyengébb együttesek ellen jobban teljesíteni? Talán nagyobb volt rajtunk a nyomás, egyrészt az esélyesség terhe miatt, másrészt pedig a tavasz elején a kiesés félelme bennünk lehetett, még hátrafelé kellett tekintgetnünk. Eközben a tabellán elöl található ellenfelekkel szemben teher nélkül játszhattunk, nem volt bennünk semmi görcsösség, illetve nem nekünk kellett dominálni, ami talán jobban feküdt nekünk –foglalta össze a 43 éves tréner.

A 2020–21-es évadban a Füred a 11. helyen végzett 48 ponttal, s idén egyik mutatót sem sikerült túlszárnyalni, igaz, nem álltak messze tőle. Valami mégis hiányzott, s a hullámzó teljesítmény miatt a várt előrelépés ilyen tekintetben elmaradt. Mégis összességében nem lehetnek elégedetlenek Tiszafüreden.

– Sajnos nem tudunk a tabella első felében végezni, de ennek ellenére mégis azt mondom, stabilabbak voltunk, mint tavaly. Akkor például a 36. fordulóban biztosítottuk be a bennmaradásunkat, most viszont sokkal korábban eldőlt, hogy megőrizzük tagságunkat, így nyugodtabb tavaszt tudhatunk magunk mögött, amelyben csupán egyszer kaptunk ki hazai pályán. Tényleg jó szájízzel vonulhattunk a nyári pihenőre. Amivel mindenképp elégedett vagyok, hogy nyolc meccset lehoztunk kapott gól nélkül 2022-ben, s nyilván az élcsapatok elleni teljesítményünknek is örülök. Fejlődni abban kell, hogy elérjük, ne legyen ilyen hullámzó a formánk, de a feszített menetrend miatt ez nem olyan könnyű, s jó lenne hozni a jövőben az úgynevezett kötelező győzelmeket is. Egy darabig nem ment annyira a gólszerzés sem, de szerencsére ezen tudtunk javítani. Június 20-án elkezdjük a felkészülést, s remélhetőleg egy jó alapozás után ezúttal az őszünk is jobban sikerül – zárta szavait Dorcsák Zoltán.

A csapat sikerének jobban örül

A Tiszafüred házi gólkirályi címét Barna Viktor gyűjtötte be, aki 13 alkalommal talált az ellenfelek hálójába. A csatár hírportálunknak elmondta, örül, hogy ennyi gólt szerzett, de az fontosabb számára, hogy az együttes jól teljesített tavasszal.

– Szépen helytálltunk ebben a fél szezonban, jól összeálltunk, olyan csapatokat tudtunk megverni tavasszal, akik az élmezőnyhöz tartoznak. Ha egyénileg nézem, az idény közepén sérüléssel küszködtem, így az évad végére tudtam újra megtalálni a góllövő cipőmet. Annak viszont jobban örülök, hogy a csapat meg tudott ragadni a középmezőnyben. Remélem, a következő szezonban – amit már biztosan Tiszafüreden töltök – még több gólt leszek képes lőni, illetve az együttes még jobban szerepel majd, s előrébb tudunk végezni – nyilatkozta a 21 éves támadó.