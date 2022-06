A megyei első osztályú bajnokság 2021–2022-es pontvadászatának befejeztével a gólkirály kilétére is fény derült. Az élen ezúttal is a Tiszaföldvárt erősítő Kovács Tamás végzett harmincöt találattal, vagyis megvédte tavalyi címét. Lapunk kérésére a mindössze 23 éves csatár szívesen osztotta meg gondolatait a remekül végződő idényéről.

– Először is, gratulálok a gólkirályi címének megvédéshez! Harmincöt találat egy szezonban sportteljesítmény a javából! Minek köszönhető ez a temérdek gól?

– Köszönöm szépen a gratulációt. Nagyon jó közösségbe kerültem, ráadásul a csapat is a támadófutballt részesíti előnyben. Így azért sokkal könnyebb csatárt játszani. Emellett úgy gondolom, hogy a sok edzés, a befektetett munka is kifizetődött a végére, meg persze a társaimat is ki kell emelnem. Hozzáteszem, ugyan nyolcszor tizenegyesből voltam eredményes, de ezen Kriska Norbert játékostársammal jobbára megosztoztunk, igaz, én kettővel mégis többet lőttem. A lényeg, hogy hál’ Istennek egyikőnk sem hibázott.

– Nem tudom, figyelte-e, de egymaga több gólt szerzett, mint a megyei élvonaltól búcsúzni kényszerülő Kunszentmárton (33) gárdája. Gyanítom, furcsa lehet ezt hallani.

– Ezt így nem tudtam, de nyilván teljesen más helyzetben volt a két csapat. Szerintem nem igazán lehet összevetni a góltermést egy kiesés elől menekülő együttes és egy bajnoki címre pályázó között. Mindenesetre érdekes statisztika.

– A legutóbbi, huszonegy gólt hozó idénye után kétségkívül az idei lett eddigi pályafutása legeredményesebbje. Mit jelent ez önnek?

– Sikeres év áll mögöttem, de ugyanúgy tettem a dolgom, ahogyan eddig is. Örülök, hogy egy ilyen csapatot tudhatok magam mögött. Ráadásul rengeteg bizalmat is kaptam, ami egy csatárnak elengedhetetlen, így szinte lubickoltam ebben a helyzetben. Már az előző kiírás is jól alakult, most azonban erősebb volt a mezőny, így többet kellett lőnöm. Ha jövőre negyvenet kell, igyekszem negyvenegyet rúgni. Ez mindig így van egy csatárnál, mindegy, ki rúgja a gólt, csak ő legyen az! (nevet)

– Féltávnál azonban még a Karcagot erősítő – az akkor húsz találatnál járó – Szentmiklósi Dániel mögött állt. A végelszámolásnál azonban kilenc góllal felülmúlta. Kimondott célja volt megelőzni?

– Egyáltalán nem. Aki ismer, tudja, hogy csak teszem a dolgom, így különösebben ez nem motivált. Azonban a bajnokság vége felé, amikor már az élen álltam, és csupán három-négy forduló volt hátra, úgy voltam vele, csak jó lenne megvédeni a címet! De előtte egyáltalán nem volt a fejemben. Az volt a lényeg, hogy minél több meccset nyerjünk, jól menjen a brigádnak. Egyébként is, ha az együttesnek fut a szekér, akkor az nekem is jó. Danira visszatérve, mindketten sérültek voltunk a télen, ez mindkettőnkre hatással volt. Nehezen rázódtam vissza én is, több forduló kellett, mire a csapat hasznára tudtam lenni. Akkoriban ez bizony sokszor fordítva volt.

Kovács Tamás 35 alkalommal vette be az ellenfél kapuját Archív fotó: Pesti József

– Közben új riválisa akadt, csapattársa, Kriska Norbert személyében, aki csupán két góllal lőtt kevesebbet végül, mint ön. Ment a zrikálás egymás között az öltözőben?

– Nem, dehogy. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a futballon kívül is. Inkább a többiektől kaptuk az ívet, hogy ki lesz a végső befutó, de csak jót nevettünk ezen. Ketten összesen 68 gólt szereztünk a 111-ből, mondhatom, jól kiegészítettük egymást. Egyébként Norbi volt az első, aki gratulált nekem az utolsó meccs lefújásakor. El kell mondanom, hogy Rizsa harminchárom találata nagyon extra tőle, hiszen nem csak a góllövésből veszi ki a részét, ennél ő sokkal komplexebb játékos. Meggyőződésem, többre, magasabb osztályra hivatott.

– Rátérve klubjára: a második pozícióban zártak, két ponttal lemaradva a bajnok Karcagtól. A tavasszal ugyanakkor veretlenek maradtak, sőt a 112 éves egyesület történelemkönyvébe is bekerültek a Megyei Kupa elhódításával. Hogyan értékeli a teljesítményüket?

– Nagyon jó a közeg, mint már az előbb említettem, és igaz, hogy több helyről érkeztek a játékosok, de nagyon összetartó, jó kis brigád alakult ki a másfél év alatt. Amire Virágh Ferenc edző téli érkezése rátett még egy lapáttal, akit jó szakembernek tartok. Az ősszel ugyan becsúszott egy-két gyengébb eredmény, de akkor is csak hozzánk hasonló képességű csapattól kaptunk ki, így nem éltem meg azt a félévet sem negatívan. A tavasz azonban még jobban sikerült, a védelmünk stabilizálódott, az eredmények jöttek, a kupagyőzelmünk pedig valósággal megkoronázta ezt az időszakot. Óriási, felejthetetlen élmény volt a döntő, több száz néző előtt, remek hangulatban játszhattunk.

– A sok felejthetetlen mérkőzés közül melyik találkozót tudná igazán kiemelni, amelyen minden klappolt egyéni és csapatszinten is?

– A tavaszi, Martfű ellen 5–1-re megnyert hazai meccset mondanám. Sok néző előtt, jó iramú szomszédvári csatát vívtunk, a remek labdarúgók alkotta csapat ellen. Ráadásul kétszer is betaláltam. – Térjünk át picit a jövőjére. Gyanítom, érdeklődőkből nincs hiány. Mi a terve a következő szezonra? – Akadnak, persze. Mikor, ha nem most? Azonban nagyon szeretném, ha teljesülnének azok a feltételek, ami mellett együtt tudna maradni ez a társaság Földváron. Örülnék, ha a TiSE-vel sikerülne kiharcolni a bajnoki címet, s ezzel kivívnánk a magasabb osztályba kerülést.