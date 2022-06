Természetesen a klub háza táján nem állt meg az élet, javában tart a következő évad tervezése. A hivatalos bejelentések azonban még váratnak magukra. Ami konkrétum, hogy az érvényes szerződéssel bíró Gas­per Potocnik vezetőedző által irányított stáb felel majd a szakmai munkáért a következő évadban is. A játékosok közül Pallai Tamásnak, Rudner Gábornak, Pongó Máténak, Gilszki Eriknek és Bojan Szuboticsnak a jövő szezonra is szól a szerződése a klubbal. Társaik sorsáról is várjuk az információkat.

A játékosszerződéseknél sokat nyomhat a latba, hogy a csapat indulhat-e a FIBA Európa-kupában.

Elvileg csak a bajnokság első négy helyezettje jogosult a nemzetközi kupaindulásra. Ám ha visszaemlékszünk, 2017-ben szintén az ötödik helyen zárt az Olaj, mégis indulhatott a kupaküzdelmekben. Mindezzel kapcsolatban a hetekben várható döntés. Amit biztosra vehetünk viszont, hogy a szolnokiak saját nevelésű kosárlabdázóját, Zsíros Pétert már nem fogja érinteni a nemzetközi szereplés, ugyanis a magasbedo­bó a ZTE soraiban folytatja pályafutását.

A 27 esztendős, 200 cm magas játékos a 2015–16-os idényben Szolnokon mutatkozott be az élvonalban. Majd négy szezonon át az Oroszlány csapatában játszott. Se­bast­jan Krasoveccel, a ZTE KK új vezetőedzőjével is együtt dolgozott az OSE-nál. A magas­be­do­bó az elmúlt két szezonban ismét az Olajban szerepelt, azonban a mostani évadban sérülése miatt mindössze 22 mérkőzésen jutott szóhoz a piros-feketék soraiban, s átlagban 11 percet játszott, pontátlaga 2,7 volt.